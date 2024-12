Molti utenti Garmin hanno riportato la presenza di un’anomalia fastidiosa. Coloro che possiedono gli smartwatch dell’azienda lamentano un problema che rende i dispositivi quasi inutilizzabili. Sul display appare il logo “IQ”. Insieme ad un punto esclamativo di colore arancione. Ciò conduce ad un crash irreversibile. Tale malfunzionamento, inizialmente circoscritto ad alcuni modelli, si è progressivamente esteso. Raggiungendo anche il Venu 3. Ed il Forerunner 965.

Garmin: bug per i suoi smartwatch

Il problema sembra derivare dalla piattaforma Garmin Connect IQ. Nello specifico, dalla funzione Storage.setValue(). Tale funzionalità, utilizzata per salvare dati dalle app o dalle watchface personalizzate, non funziona correttamente. Ciò porta al crash del software ogni volta che un’app tenta di utilizzarla. La conseguenza è un blocco totale dello smartwatch, che rimane fermo sulla schermata di errore.

Gli sviluppatori hanno identificato il bug già da diversi mesi e lo hanno segnalato ripetutamente a Garmin. Non sono però arrivate risposte tempestive. La gravità del problema è evidente. L’unica soluzione temporanea è il riavvio dello smartwatch. Ma come detto, si tratta di un intervento momentaneo che non porta alla risoluzione del problema. Ciò significa che prima o poi il crash si ripresenta. Rendendo necessarie numerose interruzioni nel corso della giornata.

Il malfunzionamento si è diffuso attraverso gli aggiornamenti firmware. Quest’ultimi erano nati con lo scopo di migliorare la stabilità e le funzionalità dei dispositivi. Ma così non è stato. Con l’ampliamento del numero di utenti coinvolti, Garmin ha finalmente confermato il problema. Inoltre, l’azienda ha dichiarato di aver avviato le indagini per identificare e risolvere il bug.

Nel frattempo, gli utenti devono fare i conti con suddetta complicata situazione. Il problema riscontrato risulta estremamente invalidante per i dispositivi coinvolti. Per questo motivo, gli appassionati della tecnologia sperano che Garmin riesca presto a fornire una soluzione definitiva. In tal modo sarà possibile ripristinare la fiducia dei propri clienti.