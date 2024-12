A dicembre Disney+ presenta ai suoi utenti una straordinaria selezione di uscite. Si tratta del momento perfetto per concedersi una serata sul divano mentre si guardano film e serie TV. A tal proposito, scopriamo quali saranno le proposte imperdibili per questo mese sulla nota piattaforma streaming.

Disney+: le imperdibili nuove aggiunte

“Uonderbois” (dal 6 dicembre) porta gli utenti a Napoli. Nello specifico, presenta le avventure di cinque ragazzi di dodici anni che esplorano le profondità della loro città alla ricerca di un misterioso tesoro. Con un mix di folklore e attualità, la serie su Disney+ promette di emozionare e divertire con una storia ricca di colpi di scena e ambientazioni suggestive.

Il mese si arricchisce con il documentario “Elton John: Never Too Late” (dal 13 dicembre). Quest’ultimo esplora la vita e la carriera della leggenda musicale. Con momenti intimi e un nuovo brano esclusivo, è un’opportunità unica per conoscere più a fondo l’uomo dietro i successi.

Gli amanti della galassia lontana, lontana non possono perdersi “Star Wars: Skeleton Crew” (dal 3 dicembre). Si tratta di una nuova avventura spaziale che segue quattro giovani protagonisti in un viaggio attraverso un universo sconosciuto. Con Jude Law tra i protagonisti, la serie su Disney+ si preannuncia un’aggiunta epica al franchise.

“Blink” (dal 17 dicembre) racconta una storia vera e toccante di resilienza familiare. Mentre “Sugarcane” (dal 10 dicembre) affronta temi di memoria storica e giustizia sociale, rivelando verità sconvolgenti legate al passato canadese. Per i fan del multiverso Marvel, la terza stagione di “What If…?” (dal 22 dicembre) offre nuove prospettive su personaggi iconici del MCU. La nuova serie, in arrivo su Disney+, porta gli spettatori in versioni alternative e sorprendenti della loro realtà. Con una varietà di titoli che spaziano tra emozione, avventura e riflessione, Disney+ si conferma la piattaforma perfetta per celebrare il Natale 2024 con tutta la famiglia. Non resta che attendere le prime aggiunte per immergersi in tutte queste nuove avventure.