Dal 5 maggio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare sui vecchi iPhone con versioni di iOS precedenti alla 15.1. In pratica, chi usa ancora dispositivi come iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus dovrà trovare soluzioni alternative, perché questi modelli, ormai rilasciati più di dieci anni fa, non possono essere aggiornati oltre iOS 12.5.7. La decisione coinvolge sia la versione normale di WhatsApp che quella Business, dato che entrambe le app hanno lo stesso codice di base e richiedono le stesse specifiche tecniche.

WhatsApp e l’addio ai vecchi iPhone

Per chi ha modelli più recenti non ci saranno grandi cambiamenti: basta fare l’aggiornamento a iOS 15.1 o successivi, operazione semplice che si può fare andando su Impostazioni, poi su Generali e infine su Aggiornamento Software. Chi invece utilizza vecchie versioni beta dell’app, distribuite tramite TestFlight, si troverà comunque bloccato.

Perché tutto questo? La ragione è che le ultime versioni di iOS offrono tecnologie avanzate che WhatsApp vuole sfruttare per migliorare l’app. Con il supporto ai vecchi sistemi, molte nuove funzionalità non sarebbero realizzabili. Le API più recenti, infatti, permettono di ottimizzare l’applicazione, rendendola più veloce e sicura, ma non possono essere usate sui sistemi operativi più datati. In sostanza, WhatsApp preferisce concentrarsi sulle novità piuttosto che mantenere compatibilità con dispositivi ormai superati.

Probabilmente, dietro questa scelta c’è anche una valutazione pratica: quanti utenti utilizzano davvero iPhone così vecchi? Pochi, probabilmente. Per questo l’azienda ha deciso di guardare avanti, lasciando indietro una piccola parte degli utenti per offrire una migliore esperienza alla maggioranza.

Chi usa ancora iPhone 5s, 6 o 6 Plus, però, non ha molte opzioni: l’unico modo per continuare a utilizzare WhatsApp è passare a un dispositivo compatibile con iOS 15.1 o versioni successive. Chi ha modelli più nuovi, invece, potrà semplicemente aggiornare il sistema operativo. Nessun problema invece per gli utenti Android: per loro, tutto rimane invariato. WhatsApp ha comunque dato un ampio preavviso di cinque mesi, lasciando agli utenti il tempo di valutare come muoversi senza fretta.