Da poco meno di un mese Donald Trump è stato eletto il nuovo presidente degli Stati Uniti. Il presidente, infatti, farà ingresso nella Casa Bianca a gennaio 2025 ma sembrerebbe che ci siano già delle novità sui suoi progetti futuri. Sembrerebbe infatti che Trump abbia già annunciato di voler sospendere alcuni progetti riguardanti le energie rinnovabili. Tra questi proprio uno del colosso Total.

Non dimentichiamo che il tema delle energie rinnovabili è ormai al centro dell’attenzione in molti Paesi del mondo. Nello specifico, dunque, il progetto eolico offshore di Total, al largo delle coste di New York, sembrerebbe essere nel mirino del nuovo presidente. Scopriamo nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Total: in pausa il progetto eolico offshore

Notizie del tutto importanti sono state diffuse nelle scorse ore e riguardano la sospensione di alcuni progetti in fase di avvio riguardanti le energie rinnovabili. Come accennato, nel mirino ci sarebbe il progetto del parco eolico offshore al largo delle coste di New York.

Il presidente Donald Trump ritiene che posizionare le turbine in mare significherebbe distruggere qualsiasi cosa. Dunque, la realizzazione di un progetto di un grande parco offshore non sembra essere tra i progetti che il presidente ritiene idonei per i prossimi mesi. Lo stesso presidente avrebbe infatti dichiarato che, oltre a rovinare la bellezza del paesaggio, l’energia derivante dall’impianto è la più costosa che esista. Non dimentichiamo che in precedenza, Trump ha già fatto accenno alla volontà di incentivare l’impiego dei combustibili fossili, promettendo anche costi energetici nettamente più bassi.

Decisioni e progetti piuttosto chiari che hanno portato l’amministratore delegato di Total a procedere con uno stop al progetto Attentive Energy di Total. Progetto che, secondo quanto diffuso, sarà ripreso tra ben tra quattro anni. A tal proposito, ricordiamo che si tratta di un progetto di un parco offshore che si estenderebbe su un’area di 84.332 acri con una capacità di generare 3 GW di energia pulita.