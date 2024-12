L’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di sorprendere anche per il mese di dicembre 2024. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha prorogato il suo portafoglio di offerte di rete mobile fino alla fine del mese di dicembre 2024. Si tratta di offerte come sempre extra convenienti e che arrivano ad includere ogni mese una quantità esagerata di giga per navigare. Vediamo qui di seguito le offerte del momento.

Spusu Mobile stupisce anche a dicembre 2024 con tante offerte vantaggiose

Anche per il mese di dicembre 2024 l’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di stupire proponendo tante offerte di rete mobile estremamente convenienti. Come già accennato in apertura, infatti, è stato da poco prorogata la disponibilità dell’intero catalogo di offerte dell’operatore virtuale. Queste saranno quindi ora disponibili all’attivazione fino alla fine del mese corrente, ovvero fino al prossimo 31 dicembre 2024.

Tra le offerte prorogate dall’operatore, ci sono le super proposte denominate Spusu 150 XL e Spusu 200 XL. Entrambe le offerte arrivano ad includere ogni mese fino a 1000 minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 500 sms da inviare verso tutti i numeri. Con la prima offerta, sono previsti fino a 150 GB di traffico dati, mentre per la seconda sono previsti fino a ben 200 GB.

Per la prima offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 5,98 euro al mese. Per la seconda offerta, invece, gli utenti dovranno sostenere un costo di 7,98 euro al mese. Per quest’ultima offerta, in particolare, l’operatore ha deciso di proporre il costo del primo mese scontato pari a soli 4,98 euro. Per chi vuole risparmiare ogni mese, è poi disponibile l’offerta mobile Spusu 10. Quest’ultima ha un costo di 4,98 euro al mese. Nello specifico, il suo bundle include 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e verso alcune destinazioni straniere, fino a 200 sms verso tutti e fino a 10 GB di traffico dati.