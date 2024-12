L’arrivo di One UI 7 segna una nuova era per gli utenti Samsung, ma non senza sacrifici. Tra le novità annunciate, spicca la fine del supporto per l’app DeX per Windows. Una decisione che ha sorpreso molti appassionati del mondo mobile. Tale cambiamento riflette un’evoluzione nella strategia aziendale. Quest’ultima, infatti, punta su una maggiore integrazione con l’ecosistema Microsoft tramite la funzionalità Link to Windows.

Samsung: dettagli sull’app eliminata

La decisione di interrompere il supporto per DeX su Windows, pur lasciando intatta la modalità standalone, rappresenta un cambiamento importante. Samsung DeX, da tempo simbolo di versatilità per chi desidera trasformare il proprio smartphone in un ambiente desktop, ha conquistato una nicchia di utenti affezionati. Ciò grazie alla possibilità di utilizzare app e strumenti su un monitor o un PC. È importante sottolineare che l’azienda sembra aver riconosciuto i limiti dell’approccio attuale. Scegliendo di puntare su una soluzione più scalabile e universale, sviluppata in collaborazione con Microsoft.

Tale collaborazione rafforza ulteriormente il legame tra Samsung e Microsoft, un sodalizio che si è consolidato nel corso degli ultimi anni. Ciò rende i dispositivi Galaxy i migliori candidati per sfruttare al massimo le potenzialità del sistema operativo Windows. Oltre alla rimozione del supporto per DeX su Windows, l’azienda ha deciso di eliminare alcune funzioni, come il download di Edge Panel dal Galaxy Store. Ciò per favorire un’esperienza utente più coerente e ottimizzata. I primi screenshot trapelati mostrano un design ancora più intuitivo. Quest’ultimo punta a ridurre la complessità e a migliorare la fluidità d’uso.

Per gli utenti più tradizionali, l’abbandono di DeX potrebbe rappresentare una sfida. Eppure, il passaggio a Link to Windows promette di essere indolore, grazie a funzionalità analoghe e spesso migliorate. Con One UI 7, Samsung continua a innovare, mantenendo salda la sua leadership nel mercato tecnologico. In tal modo si punta a ridefinire il modo in cui dispositivi mobili e desktop collaborano.