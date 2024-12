Samsung è più scatenata che mai: l’azienda ha confermato l’arrivo sul mercato dei nuovi tablet facenti parte della Series 10 della line-up Galaxy Tab S10. La conferma arriva dalla compagnia, precisamente dal sito americano della stessa. Si legge infatti che i terminali avranno specifiche tecniche da “flagship killer” ma saranno decisamente più economici. Questo porterà a rendere più accessibili i modelli di punta per gli utenti che saranno così invogliati a investire in un mercato che, da qualche tempo a questa parte, sta subendo una forte flessione.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Series: cosa ci aspettiamo?

Bisogna anche ammettere che al momento non abbiamo informazioni precise e dettagliate; ipotizziamo soltanto che i tablet in questione saranno presentati poco prima della fine dell’estate (si dice entro il 31 luglio 2025), anche se qualcuno sospetta che possano venir annunciati in concomitanza del debutto della serie S25 degli smartphone, prevista per gennaio/febbraio del 2025.

Fra le altre cose, c’è una promozione in attivo relativa all’app Good Notes (e che scade, appunto, il 31 luglio 2025) che menziona più terminali facenti parte della line-up Galaxy Tab S10 FE. Ci aspettiamo almeno due modelli, uno standard e uno Plus, anche se diversi insider sospettano che non vedremo l’iterazione vanilla ma che, al contrario, ci sarà un Ultra FE con schermo da 14 pollici. Questo potrebbe rendere più accessibile il modello più costoso e versatile della gamma, al pari di quanto ha fatto Apple con l’inserimento in listino dell’Air da 13″.

È possibile che Samsung abbia notato che i tablet più grandi e potenti vendano di più rispetto alle controparti piccole e compatte, con una mossa simile a quanto sta avvenendo con il mondo degli smartphone? Al momento si tratta di speculazioni da prendere con “un pizzico di sale”, pertanto restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito; vi condivideremo maggiori dettagli non appena saranno disponibili.