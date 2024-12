Realme ha da poco svelato il V60 Pro, uno smartphone che ridefinisce il concetto di rapporto qualità-prezzo. Presentato in Cina, si ispira al design del RealmeC75, lanciato di recente in Vietnam. Arriva così a collocarsi nella fascia medio-bassa di mercato con un prezzo di partenza intorno ai 200€. Disponibile in tre colori accattivanti, Obsidian Gold, Rock Black e Lucky Red, il V60-Pro punta su prestazioni che potremmo definire “equilibrate”. Ma anche su un certo livello di resistenza. Grazie al processore MediaTek Dimensity 6300 e alla Dynamic RAM, il dispositivo offre fino a 24GB di memoria RAM virtuale e 512GB di storage, espandibili con microSD fino a 2TB.

Realme V60 Pro: sistema operativo moderno e funzionalità avanzate

Lo schermo LCD da 6,67 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 120Hz garantisce fluidità. Mentre la certificazione IP68/IP69 offre protezione contro acqua e polvere, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento. La fotocamera principale da 50MP è affiancata da un sensore secondario. Queste insieme a quella frontale da 8MP assicurano una grande versatilità, anche se le capacità fotografiche non sono esattamente il suo punto forte. La batteria da 5.600mAh con ricarica rapida a 45W completa un profilo tecnico davvero interessante.

Il Realme V60 Pro utilizza il sistema operativo RealmeUI 5.0. Il quale si basa su Android 14, per un’esperienza software moderna e personalizzabile. Tra le caratteristiche più apprezzabili vi sono sicuramente il sensore di impronte laterale. Oltre al supporto alla connessione 5G e audio Hi-Res. Tutte caratteristiche che contribuiscono a rendere il dispositivo competitivo anche rispetto a modelli di fascia superiore. Nonostante il suo posizionamento economico, il V60 Pro integra componenti hardware avanzati e una struttura solida.

I prezzi partono da 1.599 yuan (circa 209€) per la versione con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Mentre il modello top con 512GB costa 1.799 yuan (circa 235€). Insomma, questo smartphone si propone come un’opzione concreta per chi cerca un dispositivo completo e performante. Senza spendere però una fortuna. Si tratta di un chiaro intento da parte di Realme di cercare di consolidare la propria posizione nel settore medio-basso. Sfruttando appunto una strategia basata su innovazione e competitività.