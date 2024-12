Porsche ha deciso di rallentare sull’elettrico e mantenere una forte presenza di motorizzazioni tradizionali tra le sue vetture. Tra cui anche la Cayenne e la Panamera. Ciò segna un importante cambiamento per l’industria automobilistica. Quest’ultimo riflette non solo le dinamiche di mercato. Si sofferma anche sulla necessità di adattarsi alle preferenze dei consumatori. Soprattutto nel segmento premium.

Porsche opta per una strategia calibrata sulle esigenze del mercato

Lutz Meschke, direttore finanziario del marchio, ha sottolineato un dato interessate. Sembra infatti, che per il settore Premium, gli utenti preferiscono i motori a combustione. Ciò non significa che Porsche stia abbandonando l’elettrico, ma piuttosto che sta adottando un approccio più equilibrato. La decisione di aggiornare modelli iconici come la Cayenne e la Panamera con opzioni termiche affiancate a quelle elettriche dimostra una strategia di diversificazione.

Le dichiarazioni di Porsche a luglio 2023, hanno gettato le basi per tale decisione. In particolare, si era fatto riferimento alla domanda strutturale meno incisiva per i veicoli elettrici in Cina. Ciò ha condotto ad una transizione più lenta verso l’elettrico a livello globale. La revisione del target dell’80% di vendite elettriche entro il 2030 è la conferma di un cambio di rotta ragionato.

Oltre alla Cayenne e alla Panamera, anche altri modelli potrebbero essere coinvolti dalla nuova strategia. La curiosità maggiore si concentra sulla coupé. Quest’ultima sostituirà le 718 Cayman e 718 Boxster. Lo stesso vale per la Macan, che, dopo la seconda generazione elettrica, potrebbe continuare a proporre la versione a combustione.

La decisione di Porsche mette in evidenza le sfide che l’industria auto deve affrontare. Ciò soprattutto nella transizione verso l’elettrico. Pur supportando l’innovazione, il marchio tedesco dimostra di preferire un approccio graduale. Inoltre, intende bilanciare le ambizioni ecologiche con le richieste del mercato. Una scelta che, alla lunga, potrebbe consolidare la posizione di Porsche come leader sia nell’elettrico che nel tradizionale.