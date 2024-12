Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, POCO, starebbe lavorando al lancio di un dispositivo di fascia alta. Il modello, chiamato POCO F7 Ultra, potrebbe essere la versione globale del Redmi K80 Pro, già disponibile in Cina. Documenti emersi dalla certificazione FCC, con codice seriale 24122RKC7G, confermano l’esistenza del prodotto e un’uscita prevista per il mercato internazionale.

POCO F7 Ultra: memoria, connettività e design all’avanguardia

Il POCO F7 Ultra si presenta con specifiche tecniche di alto livello. Si parte dal processore Snapdragon 8 Elite. Progettato per garantire velocità e potenza anche nelle applicazioni più impegnative. La batteria da 6000mAh sarà un altro elemento distintivo. In quanto in grado di assicurare un’autonomia superiore alla media. Grazie al supporto per la ricarica rapida via cavo da 100W e wireless da 50W. Il display AMOLED da 6,67 pollici offrirà una risoluzione 2K. Oltre a una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Una combinazione ideale per chi cerca immagini nitide e fluide.

Uno dei punti di forza del POCO F7 Ultra sarà la sua versatilità in termini di memoria. Gli utenti potranno scegliere tra configurazioni da 12 o 16 GB di RAM. Inclusi tagli di memoria interna che spaziano tra 256GB e 512GB. La variante top di serie, con 16GB di RAM e 512 GB di storage, è pensata per chi cerca prestazioni al massimo livello.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo disporrà di tre fotocamere posteriori. Anche se i dettagli sui sensori non sono ancora stati rivelati. Sul fronte della connettività, non mancheranno il supporto al Wi-Fi 7 e alla rete mobile 5G. Tutte caratteristiche che confermano l’attenzione di POCO per le tecnologie più avanzate. Il sistema operativo sarà Android15, preinstallato e ottimizzato per sfruttare al meglio l’hardware di fascia alta del dispositivo.

Mentre queste specifiche alimentano l’entusiasmo, è importante ricordare che si tratta ancora di informazioni non ufficiali. POCO, infatti non ha ancora confermato nulla. Ma è lecito aspettarsi annunci ufficiali nelle prossime settimane. Insomma, con queste premesse, il POCO F7 Ultra sembra destinato a competere con i giganti del mercato, offrendo un mix di innovazione, potenza e convenienza.