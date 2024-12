L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando sempre più settori. A tal proposito, il mondo dell’automobile non fa eccezione. Un esempio importante di tale evoluzione è rappresentato dall’integrazione di ChatGPT nelle vetture Opel. Ciò a partire dal modello Mokka. Questo B-SUV, già apprezzato per il suo design moderno e le opzioni di motorizzazione, ora si distingue anche per un’assistenza vocale notevolmente potenziata. Quest’ultima, infatti, è capace di offrire un’esperienza utente più interattiva, personalizzata e intuitiva.

Opel Mokka introduce ChatGPT nei suoi sistemi

Con il comando vocale, conducenti e passeggeri possono accedere a diverse funzionalità. Basterà dire “Hey Opel“. L’assistente vocale della vettura, con ChatGPT, è in grado di imparare le abitudini dei conducenti. Un’altra novità rilevante riguarda la navigazione. ChatGPT non solo offre indicazioni stradali precise, ma anche consigli personalizzati. Quest’ultime faranno riferimento al contesto e alle preferenze. Ad esempio, se ci si trova in una città sconosciuta e si cerca un luogo dove mangiare, il sistema può proporre opzioni in linea con i gusti del conducente. Inoltre, saranno presenti anche congiunzioni con fonti esterne. Così sarà possibile rispondere a domande culturali o di intrattenimento.

Tale tecnologia non si limita a migliorare la funzionalità della Opel Mokka, ma è già disponibile su altri modelli della gamma. Come, ad esempio, Grandland, Corsa e Astra. È importante sottolineare che l’accesso a ChatGPT richiede il pacchetto Connect PLUS. È possibile accedere a quest’ultimo per sei mesi gratuitamente. Successivamente, diventa disponibile in abbonamento. Tale approccio offre la possibilità di sperimentare i vantaggi dell’AI senza spese iniziali.

L’introduzione di ChatGPT segna un passo avanti importante nell’integrazione tra AI e mobilità. In tal modo, le auto vengono trasformate in un vero e proprio assistente personale su quattro ruote. Con tali innovazioni, Opel punta a rendere i viaggi più sicuri, confortevoli e piacevoli. Il tutto aprendo nuove frontiere per il futuro dell’intero settore dell’automotive.