L’arrivo del periodo natalizio per molti utenti può essere utile dal momento che i vari provider telefonici italiani lanciano nuove promozioni. Pensate ovviamente per sfruttare l’entusiasmo e conquistare nuova clientela, i cataloghi infatti si riempiono di offerte imperdibili caratterizzate da tantissimi giga, minuti ed SMS.

Tra questi provider un nome di rilievo e quello senza dubbio di ho mobile, quest’ultimo ha infatti conquistato una nomea decisamente importante grazie al proprio catalogo sempre farcito di promozioni convenienti e con prezzi decisamente competitivi, da quasi 10 anni infatti l’operatore telefonico italiano riesce ad offrire tutto ciò di cui gli utenti hanno bisogno ad un prezzo decisamente competitivo.

In virtù del Natale ormai alle porte il provider viola ha deciso di lanciare una promozione in grado di accontentare praticamente chiunque, vediamo insieme le caratteristiche che offre e il prezzo mensile da dover pagare per usufruirne.

Ottime caratteristiche

La prova di cui vi parliamo oggi vi permetterà di accedere a 200 GB di traffico dati con il 5G abilitato abbinati a minuti illimitati verso tutti ed SMS limitati verso tutti ad un costo di 9,99 € al mese, la promozione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità del numero da un operatore virtuale presente all’interno di una lista specificata nella pagina ufficiale dell’offerta o che sottoscrivono un nuovo numero direttamente in ho mobile, In tal caso, infatti, il costo di attivazione sarà di 2,99 €, in caso contrario invece quest’ultimo salirà a 29,90 €.

Si tratta di una promozione decisamente conveniente dal momento che include tutto il necessario per navigare senza troppe preoccupazioni e il costo di attivazione è comprensivo anche della Sim o della eSIM e della sua eventuale spedizione, ovviamente prima di procedere informatevi per capire se il vostro smartphone supporta il 5G in modo da poter sfruttare appieno le caratteristiche della promo, per il resto per attivarla, vi basterà effettuare l’attivazione direttamente online.