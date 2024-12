Importanti novità da parte del costruttore automobilistico Dodge che sorprende gli utenti con la presentazione della nuova Durango SRT 392 AlcHEMI 2024. Dopo un dettagliato lavoro il costruttore americano ha deciso di lavorare a questa speciale edizione che viene prodotta per un totale di soli 1000 esemplari.

Un modello che si contraddistingue grazie alla presenza di un V8 da 6,4 litri a firma SRT e con ben 475 cavalli di potenza e 637 Nm di coppia. Un SUV che non passa di certo inosservato grazie alla sua capacità di offrire prestazioni da vera sportiva. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo modello lanciato dal costruttore automobilistico Dodge.

Dodge: caratteristiche della Durango SRT 392 AlcHEMI 2024

Un modo per attirare l’attenzione degli utenti è certamente quello di portare sul mercato nuovi modelli con caratteristiche tecniche importanti. Con tale obiettivo, Dodge ha deciso di realizzare questo nuovo SUV in una serie limitata alla produzione di sole 1000 unità.

Non casualmente, il costruttore ha deciso di dare particolare importanza alla cura dei dettagli. Cura che l’ha portato a rendere l’estetica dell’AlcHEMI ricca di dettagli esclusivi. Non mancano, infatti, cerchi forgiati da 20 pollici in Satin Black in perfetta combinazione con i terminali di scarico neri e con griglia Midnight Metallic. Tanta l’attenzione, inoltre, per le pinze freno Brembo SRT in giallo e gli accenti dorati che caratterizzano le doppie strisce a nido d’ape.

Dal punto di vista tecnico, come già accennato, il modello si contraddistingue grazie alla presenza di propulsore V8 da 6,4 litri da 475 CV e 637 Nm di coppia. Lo spirito da supersportiva è confermato dalle eccellenti prestazioni. Non a caso, la Durango SRT 392 AlcHEMI 2024 è in grado di effettuare uno scatto da 0 a 100 in soli 4,4 secondi. Velocità massima invece di 250 km/h circa.

Comfort e lusso contraddistinguono l’abitacolo che è in grado di ospitare fino a 6 passeggeri. Grande cura dei dettagli e look impeccabile grazie alla selleria in pelle nera premium impreziosita da cuciture a contrasto in giallo e argento.

Gli appassionati del marchio hanno inoltre la possibilità di scegliere una tra le quattro livree: Diamond Black, Destroyer Grey, Vapor Grey e White Knuckle.