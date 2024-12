WhatsApp introduce una funzione che potrebbe semplificare notevolmente la gestione dei Canali, rendendoli ancora più accessibili. Stiamo parlando dell’introduzione dei QRCode. Questi ultimi infatti ora consentiranno agli utenti di condividere e seguire i Canali in pochi secondi. Tale novità è già disponibile con l’aggiornamento beta per Android 2.24.25.7, ed è davvero semplice da applicare. Insomma, con questa nuova funzione per collegarsi ad un nuovo canale, non sarà più necessario copiare ed incollare il link di riferimento. In quanto, basterà mostrare il codice QR sul proprio dispositivo affinché altri possano scansionarlo. Tale soluzione si dimostra particolarmente utile in situazioni faccia a faccia, dove ogni passaggio superfluo può essere eliminato. La nuova opzione, già in fase di test con alcuni beta tester, sarà presto estesa a un numero sempre maggiore di persone.

Come funzionano i QRCode per i Canali WhatsApp

I Canali di Whatsapp, lanciati per trasmettere messaggi a grandi gruppi di persone in modalità unidirezionale, si sono affermati come uno degli strumenti più utilizzati della piattaforma. Grazie alla loro duplice natura hanno rapidamente conquistato un ruolo centrale tra le funzioni proposte da Meta. Ma ora, con l’introduzione dei QRCode, l’azienda dimostra ancora una volta il suo impegno nel rendere l’esperienza d’uso complessiva sempre più intuitiva ed immediata.

Infatti, l’ utilizzo dei QRCode è semplice e assolutamente intuitivo. Per generare un codice associato al proprio Canale, l’utente deve accedere al Canale stesso e selezionare l’opzione di condivisione dalla barra superiore dell’app. Una volta generato, il QR Code può essere utilizzato per invitare altre persone a seguire il Canale. Scansionandolo si viene immediatamente reindirizzati al Canale. Su cui poi sarà subito possibile visualizzare i contenuti presenti e iniziare a seguirlo con un solo clic.

Questo strumento rappresenta un’alternativa più pratica rispetto alla condivisione di link tradizionali, eliminando la necessità di ulteriori passaggi. In un mondo sempre più orientato verso la velocità e l’immediatezza, questa funzione potrebbe rappresentare un punto di svolta per la diffusione dei contenuti sui Canali WhatsApp.