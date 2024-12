Il prezzo del Motorola Moto G85 è veramente più basso di quanto avreste mai immaginato, grazie ad una serie di sconti che Amazon ha deciso di attivare e di mettere a disposizione degli utenti, che oggi si ritrovano a poter godere direttamente dal divano di casa propria.

Lo smartphone in questione viene commercializzato nella sua variante da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, che fortunatamente è espandibile per incrementarla con microSD, affiancato comunque da un processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, con GPU Adreno 619. Il display è di ottima fattura, se considerate che comunque parliamo di un componente con risoluzione 1080 x 2400 pixel, ed una densità di 395 ppi; la tecnologia utilizzata è sempre p-OLED con refresh rate a 120Hz, 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass 5.

Motorola Moto G85: che offerta con l’Amazon Black Friday

Il prezzo di questo Motorola Moto G85 è davvero tra i più bassi di sempre, proprio perché il suo listino di 329 euro è stato fortemente ribassato da Amazon, in occasione della settimana del Black Friday, fino ad arrivare ad un valore finale del 40% in meno, così da poter spendere solamente 198,73 euro per il suo acquisto, ricordando che è sempre commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed anche interamente sbrandizzato. Effettuate l’ordine premendo qui.

Tornando a parlare di specifiche tecniche, possiamo sicuramente notare la presenza di una doppia fotocamera integrata nella parte posteriore, con un sensore principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 8 megapixel, che permettono di registrare al massimo in FullHD a 30fps, sfruttando allo stesso tempo l’ampia batteria da 5000mAh, per riuscire a godere del prodotto stesso per lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica. La connettività massima è il 5G, salvo SIM e abbonamento abilitati.