Spotify ha avviato una massiccia campagna volta a contrastare l’utilizzo di applicazione craccate che consentono l’accesso illegale al servizio di streaming musicale. Attraverso queste app moddate, gli utenti possono usufruire delle funzionalità premium in modo del tutto gratuito.

Una delle app più famose è Spotify Mod disponibile per Android che, al momento, non funziona più. Gli utenti stanno segnalando sui forum online che, sebbene sia possibile accedere all’app, la riproduzione musicale è totalmente bloccata.

Inoltre, non è più possibile visualizzare le proprie playlist o le canzoni salvate. Di fatto, l’app è stata resa inutilizzabile e crediamo che ci sia l’intervento diretto del servizio di streaming per limitare la pirateria nel settore musicale.

Beware ⚠️

Spotify Mod APK – version number 8.10.9.722 has hidden Trojans inside it.

If anyone has been using this version since the recent ban on older apks, kindly delete.

Hackers may retrieve your personal information and render your device useless.

— Joe Goldberg 🧊🔥 (@joegoldberg411) November 27, 2024