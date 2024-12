Il Galaxy S25 Ultra sarà lo smartphone di riferimento per la nuova generazione di dispositivi Samsung. La presentazione è prevista verso la fine di gennaio ma non confermata ufficialmente dal brand. Nonostante manchino ancora molti giorni al lancio, in queste ore si stanno susseguendo tantissimi leak che permettono di svelare molti dettagli.

Su X (ex Twitter), l’utente yawn ha condiviso un video che mostra il flagship dal vivo per la prima volta in assoluto. Grazie a queste immagini, possiamo scoprire qualche dettaglio in più su quello che è il design del dispositivo.

Stando alle immagini, il Galaxy S25 Ultra sarà caratterizzato da una finitura metallica glossy con alcune differenze rispetto al precedente modello. Le forme degli angoli sono arrotondate, con il display che segue la curvatura della scocca. Samsung ha scelto di introdurre anche un nuovo design per il comparto fotografico.

Samsung Galaxy S25 presenterà alcune modifiche di design volte a migliorare l’usabilità e la maneggevolezza da parte degli utenti

Can confirm this is the real Galaxy S25 Ultra. Big oopsie for OP. — yawn (@chunvn8888) November 26, 2024

Inoltre, nella visione della parte bassa del dispositivo emerge chiaramente l’alloggiamento della S Pen. La stylus ha subito una leggera modifica al design con una parte superiore caratterizzata da bordi più tondeggianti. Anche il posizionamento della S Pen sembra modificato rispetto al passato, con l’alloggiamento spostato verso il centro del device per non intaccare la curvatura degli angoli.

In alcuni frangenti del video, è possibile notare che il display è acceso. Nonostante si tratti di pochi frame, questo permette di dare un primissimo sguardo alla One UI 7. Si nota che l’interfaccia utente proprietaria di Samsung è caratterizzata da nuove icone e modifiche in quasi tutti i menù delle impostazioni.

Il Galaxy S25 Ultra si preannuncia un device in grado di catturare l’attenzione degli utenti e non vediamo l’ora che il brand coreano rilasci maggiori informazioni ufficiali. Per ora, possiamo affidarci solo alle indiscrezioni e ai leak.