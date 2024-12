OnePlus starebbe lavorando alla creazione di un dispositivo in grado di competere con i top di gamma degli altri marchi. Si tratta di uno smartphone Android compatto con caratteristiche simili ai modelli più importanti. Da questo punto di vista, OnePlus non è il solo ad intraprendere questa strada dato che anche OPPO ha deciso di realizzare una serie di modelli che potrebbero competere con i top di gamma dei marchi più famosi. Per questo motivo ci sono molte aziende che vogliono realizzare il proprio dispositivo performante.

Dal punto di vista di OnePlus, ci sono alcune particolarità che vengono presentate all’ interno della sua nuova varietà di modelli. Tra questi ci sarebbe l’ introduzione di un modelli Mini e di uno con schermo più grande del solito. Infatti per questo modello è prevista l’ introduzione della massima tecnologia che si trova in questo momento. Questo per presentare al pubblico un dispositivo in grado di svolgere mansioni più elevate. Per questo smartphone c’è da aspettarsi una grande vendita poiché l’ introduzione di un modello di fascia alta non è una cosa da sottovalutare.

OnePlus, ecco alcune caratteristiche del nuovo modello

Per il OnePlus top di gamma ci sarà uno schermo da 6,31 pollici ed un chipset Snapdragon 8 Elite. Questo garantirà il suo posizionamento all’ interno della categoria di fascia alta. OPPO invece starebbe preparando la sua versione Mini del Find X8 con chipset Dimensity 9400. Questo modello sarebbe adatto ad un pubblico diverso rispetto a quello di OnePlus poiché quest’ ultimo presenta delle prestazioni migliori. Per quanto riguarda il OnePlus, ancora non è stato deciso se verrà posizionato all’ interno della serie numerata come OnePlus 13 oppure all’ interno della serie Ace. Anche perché questa serie sta per rinnovarsi con il lancio di Ace 5 e Ace 5 Pro.

Quindi non resta altro da fare che aspettare la produzione del nuovo modello per vederlo comparire all’ interno della fascia alta.