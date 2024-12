Fujifilm e Google collaborano per lanciare una versione speciale della stampante Instax Mini Link 3, pensata per i Pixel 9 Pro. Questa edizione limitata si distingue per il colore “Rosa Peonia”, in linea con la serie Pixel. Ma soprattutto per l’integrazione della tecnologia Fast Pair di Google. Grazie a questa innovazione, gli utenti possono connettere rapidamente il dispositivo via Bluetooth e stampare foto direttamente dai propri smartphone. Le immagini possono essere personalizzate tramite l’app dedicata prima di essere stampate. Garantendo così un’esperienza su misura e strettamente personalizzata.

Google e Fujifilm: innovazione e design al servizio degli utenti

Fujifilm ha confermato la compatibilità con tutti i dispositivi Android a partire dalla versione 10. Tuttavia, resta incerto se alcune funzioni, come il Fast Pair, siano riservate ai Pixel 9 Pro. Le specifiche tecniche della stampante restano sempre le stesse rispetto alla versione regolare. Dunque si tratta di una stampa a 318 ppi, sviluppo in 90 secondi e una batteria capace di supportare fino a 100 stampe con una ricarica completa. Per ora, sarà disponibile solo negli Stati Uniti a un prezzo di 139 dollari. Proprio come per la versione standard.

Oltre alle funzionalità tecnologiche, questo modello speciale della Instax Mini Link 3 si distingue per una tonalità di rosa più vivace rispetto a quelli base. Una scelta cromatica che rafforza il legame estetico con i dispositivi Pixel. In quanto offre un design esclusivo che attira i più grandi appassionati del brand Google. Ad ogni modo, Fujifilm non ha ancora comunicato una data ufficiale di lancio per altri mercati. Quindi l’eventuale disponibilità in Europa è ancora incerta.

Insomma, l’ Instax Mini Link 3 rappresenta un esempio di come tecnologia e stile possano fondersi per offrire prodotti innovativi e versatili. Mentre la versione standard rimane una valida opzione per gli utenti Android, questa edizione limitata potrebbe diventare un oggetto ambito. Soprattutto dai collezionisti e dagli amanti della fotografia istantanea. Per chi non vuole aspettare, il modello base è già acquistabile in Italia. Sono garantite le stesse caratteristiche tecniche e qualità di stampa.