Fastweb offre ai suoi utenti un’opzione vantaggiosa per la connessione di casa. Si tratta di Casa Light, un’offerta innovativa pensata per chi cerca una connessione in fibra ottica di alta qualità a un prezzo competitivo. A tal proposito, l’operatore ha presentato un ulteriore vantaggio. La promo offerta a 27,95euro, risulta ora scontata. Ad oggi, è possibile risparmiare ulteriormente sul costo mensile. Gli utenti che decidono di abbinare Fastweb Casa Light ad una promo mobile proposta dall’operatore, possono accedere ad uno sconto di 4 euro. In questo modo, il costo mensile si riduce a 23,95 euro.

Fastweb: un vantaggio da non perdere

L’offerta include il dispositivo Internet Box NeXXt One per la tecnologia Wi-Fi 6. È la soluzione ideale per garantire una connessione veloce e stabile. Ciò anche in presenza di molti dispositivi collegati allo stesso momento. Le chiamate da linea fissa verso numeri nazionali hanno un costo di 15 centesimi al minuto, senza costi fissi aggiuntivi. Inoltre, è utile sapere che l’attivazione della promo è gratuita.

Come anticipato, per ottenere lo sconto sulla fibra e abbassare il costo mensile a 23,95 euro, è necessario attivare anche un’offerta mobile Fastweb. Tali tariffe includono pacchetti con grandi quantità di Giga, compatibili con la tecnologia 5G. Inoltre, comprendono anche chiamate illimitate ed SMS. Il tutto a prezzi estremamente competitivi. Il risparmio complessivo rende tale combinazione estremamente vantaggiosa.

Tutta la gestione dei servizi, sia per la fibra che per il mobile, è semplificata dall’app MyFastweb. Quest’ultima è presente sia per dispositivi iOS e Android. Con l’applicazione è possibile monitorare i consumi e le proprie fatture. Oltre che segnalare eventuali problemi.

E non è tutto. Fastweb offre inoltre l’opzione “soddisfatti o rimborsati”. Si tratta di una garanzia molto vantaggiosa. Gli utenti che attivano il servizio possono scegliere di disdirlo entro 30 giorni. In questo modo potranno ottenere il rimborso completo delle spese sostenute. L’iniziativa rappresenta un ulteriore elemento di sicurezza per chi desidera testare il servizio senza impegno.