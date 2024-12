Un curioso bug di Android Auto sta suscitando l’attenzione degli utenti: nulla di grave, certo, ma sicuramente singolare. Quando Google Assistant legge ad alta voce i messaggi ricevuti su WhatsApp tramite il sistema di infotainment, aggiunge inspiegabilmente un “oh” alla fine della frase. Non accade a tutti, e non è chiaro se il fenomeno sia limitato alla lingua inglese, ma sembra coinvolgere esclusivamente i messaggi provenienti da WhatsApp.

OH! La strana conclusione delle frasi su WhatsApp

Le segnalazioni degli utenti si moltiplicano su vari forum online, tra cui Reddit, dove un utente ha condiviso la sua esperienza. Da un paio di settimane, racconta, i messaggi letti dal sistema terminano con questo enigmatico “oh“, che non è presente nel testo originale. Un esempio emblematico riportato è il seguente: “Puoi prendere il latte mentre torni a casa? OH”. Situazioni come questa, sebbene non compromettano il funzionamento di Android Auto, lasciano perplessi gli utenti, che si interrogano sulla causa.

La responsabilità del bug potrebbe essere attribuita a Google Assistant, incaricato della lettura dei messaggi, ma non si esclude nemmeno un’anomalia legata a WhatsApp, visto che il problema non sembra presentarsi con altre applicazioni di messaggistica. Finché Google non rilascerà una dichiarazione ufficiale, è difficile stabilire con certezza chi sia il responsabile di questo comportamento insolito e, soprattutto, il motivo di tale aggiunta.

Un’ipotesi è che l’origine del bug possa risiedere nel sistema di sintesi vocale che Android Auto utilizza per leggere i messaggi, forse per un’errata interpretazione di qualche carattere o simbolo invisibile nel testo. Tuttavia, il fatto che accada solo con WhatsApp rende il mistero ancora più intrigante.

Il bug, per quanto bizzarro, non crea disagi significativi nell’esperienza d’uso quotidiana, ma solleva domande interessanti sul funzionamento del sistema di lettura dei messaggi. Al momento, gli utenti sembrano accettare questa stranezza con un sorriso, in attesa che un eventuale aggiornamento software metta fine all’enigma. Intanto, la curiosità cresce e il “oh” finale è diventato quasi un segno distintivo, un piccolo mistero che anima la comunità di utenti Android Auto.