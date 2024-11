VeryMobile si fa avanti nel mercato delle telecomunicazioni con un’offerta innovativa. L’operatore propone tariffe competitive che includono la connessione 5G, rivolgendosi sia a nuovi utenti sia a chi desidera effettuare la portabilità di numero. I piani partono da 5,99€ al mese, con la promessa di mantenere i prezzi inalterati nel tempo. La strategia dell’azienda si basa su un mix di convenienza economica e avanzate soluzioni tecnologiche. In modo da garantire ai clienti la possibilità di navigare in 5G con velocità elevate. Opzione che può essere attivata anche dai clienti già esistenti tramite l’app ufficiale dell’ operatore.

VeryMobile: tariffe competitive e flessibilità contrattuale

Tra le caratteristiche principali delle offerte, vi è sicuramente la modularità. I pacchetti variano da 150 a 440 giga mensili, adattandosi a diverse esigenze di utilizzo. Gli utenti possono contare così su una rete stabile e performante. In particolare grazie all’infrastruttura di WindTre, che copre il 99,7% del territorio italiano in 4G e il 97% in 5G. Oltre al traffico dati, le offerte includono minuti e SMS illimitati, utilizzabili anche in Unione Europea. L’attivazione è semplice e veloce, sia online che in negozio, con il supporto di strumenti digitali come SPID e CIE per l’identificazione.

Le soluzioni proposte da VeryMobile si distinguono anche per la trasparenza e l’assenza di vincoli. Gli utenti possono cambiare piano senza costi aggiuntivi e sfruttare un sistema di blocco della navigazione al termine dei Giga, evitando così spese inattese. Le proposte più economiche, come quelle a 5,99 e 6,99€ al mese, includono rispettivamente 150 e 200 giga di traffico. Mentre la promo più completa, con 440 Giga e 5G, è disponibile a partire da 9,99€ per coloro che provengono da operatori virtuali come Iliad e CoopVoce.

Anche i nuovi numeri possono beneficiare di pacchetti simili, con un costo di attivazione di soli 2,99€. L’operatore garantisce spedizione gratuita della SIM e include due mesi omaggio su alcune offerte. Per chi proviene da TIM e Vodafone, le tariffe sono leggermente più alte, a partire da 11,99€. Insomma, grazie alla flessibilità e ai costi ridotti, VeryMobile punta a conquistare un ampio pubblico. Arrivando a consolidare sempre di più il suo ruolo nel mercato della telefonia italiana.