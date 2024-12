Il mercato del diesel ha avuto un boom di vendite un pò di tempo fa, ma ultimamente il mercato soprattutto in Italia, sta calando. Infatti secondo i dati ottenuti nell’ottobre 2024 ci sono state solo 16774 immatricolazioni rispetto le 21157 esattamente un anno prima. Il termini di volume il calo può ammontare al 22%. Inoltre il market share nel mese scorso non è andato il 13,1% sempre rispetto il 15,2% nel 2023.

Il mercato delle auto diesel in Italia sta calando, vediamo le più vendute

Guardando i dati ad inizio anno sono state immatricolate in Italia 188.672 auto diesel contro le 244.220 nei primi 10 mesi dell’anno 2023. la quota di mercato si è attestata del 14% nei mesi gennaio-ottobre 2024 contro nel 2023 del 18,3%. Questi numeri sono testimoni della flessione di questo mercato, che comunque ancora registra valori elevati. Il diesel infatti è una motorizzazione per le persone che necessitano di fare molti km all’anno. Comunque in Italia gli italiani che preferenze anno? Vediamo alcuni modelli, creando la classifica che mette in evidenza, eccetto la Fiat Tipo, che tutti i modelli della top 10 delle auto diesel vendute nei primi 10 mesi del 2024 sono SUV/crossover. Tranne la Volkswagen T-Roc troviamo nelle prime posizioni modelli di segmento C con lunghezze dai 4,4 ai 4,5 metri. Dunque la preferenza ricade sempre per modelli SUV/crossover. Ecco la classifica:

Volkswagen Tiguan: 11.589 (2024) – 10.871 (2023)

Audi Q3: 9.495 (2024) – 9.677 (2023)

Mercedes GLA: 8.332 (2024) – 6.959 (2023)

Volkswagen T-Roc: 7.912 (2024) – 9.595 (2023)

BMW X1: 7.262 (2024) – 4.870 (2023)

Jeep Compass: 7.198 (2024) – 8.686 (2023)

Alfa Romeo Tonale: 6.404 (2024) – 6.041 (2023)

Fiat 500X: 5.874 (2024) – 12.185 (2023)

Fiat Tipo: 5.507 (2024) – 5.748 (2023)

Jeep Renegade: 5.286 (2024) – 11.072 (2023)

Tra i vari modelli c’è un confronto tra i numeri prodotti nell’anno corrente 2024 e i numeri dell’anno scorso 2023. Quindi possiamo dedurre che gli Italiani come citato prima hanno necessità di acquisite auto di dimensioni rilevanti come SUV/crossover. Questa scelta ribadiamo è sempre determinata dal numero di chilometri che bisogna fare durante l’arco dell’anno, e la motorizzazione diesel è una valida alternativa. Detto ciò anche se il mercato diesel sta calando ancora riesce a far registrare numeri importanti.