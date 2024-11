Fate attenzione alla nuova truffa che sta circolando in rete; se avete ricevuto una mail o un messaggio contenente la dicitura “il tuo Apple ID è stato sospeso“, non credeteci. Ovviamente è un tentativo di phishing e se cliccate i link contenuti all’interno rischiate di trovarvi con i vostri dati trafugati. Il colosso di Cupertino non centra nulla con tutto ciò e il nostro consiglio è sempre lo stesso: non fornite dati personali o sensibili a nessuno.

Come funziona la truffa dell’Apple ID sospeso?

Intanto, come detto, non dovete crederci; Apple non vi invierebbe mai un messaggio del genere mediante mail o via SMS. Questo è un tentativo di phishing bello e buono che mira a rubare le credenziali e i conti bancari degli utenti. La frode avviene tramite email che sembrano quasi ufficiali ma sono ovviamente fasulle; all’interno c’è scritto che l’Apple ID è stato sospeso e che il sistema – per lo sblocco – necessita di un’azione immediata.

Il meccanismo è sempre il medesimo per ingannare gli utenti; le mail sembrano effettivamente veritiere, realizzate dalla stessa Apple, con loghi, colori e fonti, ma il messaggio è totalmente errato e sfrutta la paura della perdita dei dati. invita gli utenti a fare un’azione immediata per non perdere il tutto. Il link inserito nel testo contiene spam e riporta ad una pagina fasulla che sembra quella del sito ufficiale di Apple. È da questo portale che gli hacker potranno poi rubare i dati dellle vittime. Noi vi invitiamo a non inserire mai le vostre credenziali e, se potete, non cliccate mai.

Come fare per difendersi? Semplicissimo: controllate con attenzione le email; quelle originali hanno la dicitura @email.apple.com, dovete contrllare gli eventuali errori di ortografia e tenete a mente che l’azienda di Cupertino non vi farà mai fare il login mediante una semplice email. A tal proposito, Apple ricorda: “Se si sospetta di un messaggio, una chiamata o una richiesta inaspettata di informazioni personali, è più sicuro presumere che si tratti di una truffa – contattate direttamente l’azienda se necessario.“