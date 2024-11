WhatsApp è probabilmente l’applicazione più utilizzata dagli utenti durante il giorno. Scambiare messaggi, vocali, documenti e contenuti multimediali su questa piattaforma per la messaggistica istantanea è diventata un’attività estremamente comune.

Soprattutto i messaggi vocali, introdotti ormai nel 2013, sono uno strumento davvero molto utile per tutti coloro impossibilitati a scrivere o che devono raccontare degli episodi lunghi e complessi.

Tuttavia, l’altra faccia della medaglia mostra una condizione in cui molti utenti sono costretti ad ascoltare messaggi vocali estremamente lunghi, oppure si trovano in luoghi in cui risulta molto scomodo, o addirittura impossibile, portare lo smartphone all’orecchio per ascoltare il messaggio.

Proprio per ovviare a queste problematiche, WhatsApp sta preparando un aggiornamento che sconvolgerà completamente gli utenti.

La trascrizione dei messaggi vocali arriva In Italia

Proprio così, WhatsApp è pronto a introdurre una funzionalità epica: la possibilità di trascrivere un messaggio vocale in un testo.

Attualmente quest’opzione permette la trascrizione di messaggi audio su Android in alcune lingue, ma non in italiano. Mentre su iPhone è già possibile attivare quest’opzione.

La struttura di questa nuova funzionalità sarà estremamente semplice. Sotto l’audio vocale da trascrivere, apparirà una nuvoletta con su scritto il contenuto dell’audio inviato dai contatti.

Anche l’attivazione della funzione è molto intuitiva. Basterà recarsi nelle Impostazioni di WhatsApp, cliccare sulla voce Chat e attivare la voce apposita.

Si tratta, insomma, di una vera e propria rivoluzione che cambierà per sempre il modo di rapportarsi alla chat di WhatsApp. Questo implica che gli utenti non saranno più costretti a dover ascoltare messaggi audio molto lunghi, ma potranno trasformarli in testo in poche semplici mosse.

Inoltre, WhatsApp garantisce, come per quanto riguarda tutte le altre funzioni, anche per la trascrizione dei messaggi vocali la massima privacy e sicurezza, grazie all’utilizzo della tecnologia crittografia end-to-end che impedisce a terze parti di visionare il contenuto di una chat privata, o di una chat di gruppo.