Eurasia Motor Company amplia la sua serie di pickup Foton in Italia con l’arrivo del Tunland V9. Un modello progettato per il lavoro e le esigenze professionali. Con dimensioni imponenti di 5,6 metri in lunghezza e oltre 2m in larghezza, il V9 si distingue per un design aggressivo e muscoloso. La griglia esagonale e i fari a matrice LED caratterizzano il frontale. Mentre sul lato posteriore troviamo luci a LED a forma di “C”.

Tunland V9: motorizzazione ibrida e prestazioni su ogni terreno

Pensato per trasporti impegnativi, il cassone offre una capacità di carico di ben 1.379 litri. Anche l’abitacolo è progettato per unire praticità e innovazione. La parte superiore del veicolo caratterizzata da un design classico si sposa perfettamente con un display centrale da 14,6 pollici e un quadro strumenti digitale. A completare l’estrema sensazione di comfort vi sono i sedili a regolazione elettrica e l’illuminazione ambientale a LED. Oltre ad un avanzato sistema di intrattenimento compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

La vera novità del Tunland V9 si trova però sotto il cofano. Qui troviamo un sistema Mild Hybrid a 48V. Il quale abbina un motore 2.0 turbodiesel da 160CV e 450Nm di coppia a un piccolo motore elettrico da 10kW. Questa configurazione è supportata da tecnologie come il turbocompressore BorgWarner e l’iniezione Bosch che ne migliorano l’efficienza e le performance. Insieme al motore elettrico che interviene in fase di accelerazione e recupera energia durante la frenata.

La trasmissione automatica ZF a otto rapporti è abbinata alla trazione integrale. Rendendo il pickup versatile in ogni condizione. Sono disponibili poi ben sei modalità di guida, che spaziano da eco e sport fino a configurazioni specifiche per fango, sabbia e neve. Per i terreni più difficili, invece, è possibile attivare la modalità 4L con marce ridotte.

Il Foton Tunland V9 sarà disponibile in Italia a partire dal 2025, con prezzi da 47.250€ IVA inclusa, e sarà offerto in due allestimenti. Ovvero Flagship e Ultra, oltre a sei opzioni di colore.