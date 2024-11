A quanto pare L’update effettuato da Microsoft al proprio servizio di Cloud Gaming per Xbox ha avuto una risonanza fortissima, dopo questo cambiamento infatti abbiamo assistito all’arrivo del supporto al cloud gaming anche su PlayStation Portal da parte di Sony e ora all’appello di questo cambiamento si scrive anche Samsung, il colosso coreano ha infatti lanciato il proprio servizio di cloud gaming nel mercato nordamericano attivando l’ufficialmente per i propri utenti.

Il servizio precedentemente in fase di beta testing e ora disponibile per tutti gli utenti tramite l’applicazione gratuita Game Launcher (Samsung Gaming Hub) con un catalogo iniziale di 23 giochi.

Rapido e veloce

Gli utenti dunque possono accedere in modo diretto ai videogiochi e a tutti i servizi inclusi con essi senza dover pagare o installare software aggiuntivi o effettuare il download del gioco completo, di conseguenza si tratta di una vera e propria piattaforma punta, clicca e gioca.

La decisione di Samsung è arrivata dopo che la fase di beta testing si è dimostrata davvero molto convincente, mostrando la possibilità di un vero e proprio successo, tale fase ha infatti mostrato all’azienda coreana un incremento del 149% degli utenti attivi mensili su base annua negli Stati Uniti e in Canada, la metà dei giocatori che hanno cliccato su un annuncio durante il beta test ha effettivamente giocato al titolo pubblicizzato.

Jong Woo, Vice Presidente e Responsabile dei Servizi di Gioco di Samsung, Ha sottolineato come questa rappresenti una grande possibilità non soltanto per gli utenti ma anche per gli editori di titoli mobile dal momento che consente un più rapido accesso ai videogiochi, eliminando vari step come il download dell’installazione, cosa che ovviamente apre a importanti passi in termini di accessibilità e fruibilità dei titoli.

Nonostante il servizio sia attualmente disponibile solo in Nord America è sicuramente questione di tempo prima che Samsung decida di estenderlo anche ad altre nazioni, visto il successo incredibile della fase di test.