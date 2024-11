Samsung Galaxy S25: FCC conferma dettagli cruciali per le specifiche

L’obiettivo degli utenti adesso è scoprire la nuova gamma Samsung Galaxy S25 e a quanto pare i tempi si stanno avvicinando. I nuovi top di gamma sono infatti in arrivo per i primi mesi del 2025, presumibilmente per gennaio. Nel frattempo non tardano ad arrivare le varie indiscrezioni che consentono di avere un’infarinatura generale su come saranno tutti e tre i prodotti che faranno parte della gamma.

In queste ore, grazie ai documenti pubblicati dalla Federal Communications Commission (FCC), sono emerse conferme e indiscrezioni sulle specifiche chiave. Sebbene alcuni dettagli sembrino familiari, ci sono anche elementi sorprendenti e alcune mancanze attese.

Samsung Galaxy S25: la connettività sarà un punto di forza

La FCC ha confermato i numeri di modello per la gamma Galaxy S25 destinata al mercato statunitense:

SM-931U per il Galaxy S25;

per il Galaxy S25; SM-936U per il S25 Plus;

per il S25 Plus; SM-938U per il S25 Ultra.

Su nessuno dei modelli mancherà il supporto per 5G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth, GNSS e NFC.

Supporto UWB e ricarica: una situazione mista

La novità principale riguarda il supporto UWB (Ultra-Wideband), disponibile su Galaxy S25 Plus e S25 Ultra. Questa tecnologia è ideale per la localizzazione precisa di dispositivi o smart tag. Tuttavia, il modello base Galaxy S25 non avrà questa funzionalità, confermando una scelta già vista nella serie precedente.

Per quanto riguarda la ricarica, le velocità rimarranno invariate rispetto al 2024:

25W di ricarica cablata per il Galaxy S25, con l’adattatore EP-TA800.

per il Galaxy S25, con l’adattatore EP-TA800. 45W di ricarica cablata per i modelli Plus e Ultra, testati con l’adattatore EP-T2510.

Anche la ricarica wireless inversa (con una potenza di 9W) sarà presente, utile per alimentare dispositivi compatibili come auricolari o smartwatch. Le voci indicano che le batterie della serie S25 avranno capacità identiche a quelle della gamma S24.

Sotto la scocca, i tre modelli saranno alimentati dal potente Snapdragon 8 Elite, uno dei processori più attesi del 2025. Samsung dovrebbe annunciare ufficialmente la serie Galaxy S25 a gennaio, mantenendo la tradizione.