Ci siamo: Huawei Mate X6 è finalmente stato presentato ufficialmente. Parliamo dell’ultima iterazione foldable proprietario. Leggiamo che ha uno spessore ridotto di soli 4,3 mm quando aperto; l’azienda cinese ha impiegato diverse risorse nella ricerca e nell’innovazione dei suoi smartphone pieghevoli, andando a distaccarsi completamente dalla concorrenza. Pensiamo anche al primo Tri-Fold al mondo, anch’esso realizzato dalla suddetta compagnia. Il dispositivo ha schermi più grandi rispetto ai predecessori e vanta HarmonyOS Next all’avvio.

Huawei Mate X6: le caratteristiche complete

Partiamo dallo schermo interno da 7,93 pollici LTPO con risoluzione 2440 x 2240 pixel e aspect ratio di 1:1. Il pannello ha il refresh rate variabile fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 1800 nit con supporto ad un miliardo di colori. Il display esterno da 6,45 pollici invece, è un FullHD con 2500 nit di luminosità. Troviamo quattro fotocamere sulla back cover con sensore principale da 50 Megapixel con apertura variabile da f/1.4 a f/.40, come il Pura 70 Pro+. C’è un teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 4X e un’ultrawide da 40 Mega. Completa il modulo un sensore iperspettrale che serve per migliorare le performance degli altri sensori e l’accuratezza del colore.

Il design è super sottile e vanta anche una batteria da 5110 mAh per la versione base, mentre la variante da 16 GB è da 5200 mAh. Il sistema di ricarica è da 66W via cavo, con supporto alla 50W per la wireless charging. C’è anche la reverse charging. Sul fronte della connettività troviamo la comunicazione via satellite Beidou e Tiantong. Il pannello esterno è protetto dal vetro Kunlun Glass. Il terminale è certificato IPX8. Sul fronte software troviamo HarmonyOS Next con tante funzionalità AI. Tuttavia, il problema è qusto: non supporta l’installazone di app Android, quindi non si può utilizzare al di fuori della Cina.

Viene venduto con prezzi che partono da 12.999 yuan per la variante da 12+256 GB e si arriva a 15.999 yuan per l’iterazione da 16 GB di RAM e 1 TB di storage.