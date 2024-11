Google Maps continua ad introdurre nuovi aggiornamenti. In particolare, con un nuovo intervento, la piattaforma introduce una funzione utile per chi si muove a piedi. La novità è disponibile sia su dispositivi iOS che Android. L’opzione permette agli utenti di individuare la presenza di scale nei percorsi pedonali. Un dettaglio estremamente utile per chi utilizza una sedia a rotelle, ha difficoltà motorie o trasporta bagagli pesanti.

Google Maps introduce una nuova funzione per trovare le scale

La funzione si presenta con un’icona circolare blu con un simbolo bianco al suo interno. Quest’ultima è posizionata esattamente dove si trovano le scale. Ciò consente agli utenti di valutare in modo rapido la praticità del tragitto. Ed anche se è necessario scegliere un’alternativa senza barriere. Si tratta di un passo avanti importante per garantire a tutti la possibilità di pianificare spostamenti comodi e senza imprevisti.

La funzione si inserisce in un progetto più ampio di Google. L’azienda intende rendere Maps sempre più accessibile e inclusivo. Nelle Impostazioni dell’app è, infatti, possibile attivare opzioni specifiche per evidenziare informazioni sull’accessibilità. Come, ad esempio, la modalità che permette di evidenziare le informazioni sull’accessibilità. Quest’ultima permette di visualizzare chiaramente ingressi, parcheggi, servizi igienici e posti a sedere accessibili in sedia a rotelle.

L’attenzione di Google Maps per l’accessibilità non si ferma qui. La scorsa primavera, l’app ha introdotto altre funzionalità pensate per migliorare l’esperienza delle persone con disabilità. Ad esempio, è stato ampliato il supporto per le informazioni su luoghi accessibili.

Tale novità non solo migliora l’usabilità dell’app per chi ha esigenze specifiche. Rappresenta anche un progresso verso una mobilità più inclusiva. Grazie a funzioni come questa, Google Maps dimostra come la tecnologia possa abbattere barriere. Ciò facilitando la vita quotidiana di milioni di utenti in tutto il mondo. Opzioni particolarmente utili per migliorare la mobilità degli utenti con piattaforme digitali.