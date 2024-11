Fastweb Mobile propone una promozione imperdibile per tutti i nuovi clienti. Con 7,95 euro mensili gli utenti possono ottenere 150 GB in 5G. Inoltre, rientrano anche chiamate illimitate e 100 SMS. E non è tutto. Nel prezzo è inclusa anche la spedizione della SIM. È importante sottolineare che è disponibile anche l’opzione eSIM. L’offerta è molto interessante non solo per il costo contenuto. A colpire è anche la qualità dell’intera offerta. Fastweb, infatti, è stata premiata per la quarta volta consecutiva da Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia.

I vantaggi della promo Fastweb Mobile

Attivare l’offerta è semplice e veloce. È possibile procedere tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). In alternativa, è disponibile anche un pratico sistema di video riconoscimento. Per completare l’attivazione bisognerà predisporre un costo di 10 euro per la SIM (o anche la versione eSIM). Fastweb si impegna infatti a garantire trasparenza tariffaria, senza vincoli contrattuali o penali in caso di recesso. Inoltre, l’operatore garantisce che non ci saranno costi extra o nascosti.

Un ulteriore vantaggio dell’offerta è rappresentato dal roaming internazionale. Con 11GB utilizzabili anche in Regno Unito, Ucraina e Svizzera. Si tratta di un’opzione ideale per chi viaggia frequentemente e desidera mantenere una connessione di qualità. Il tutto senza sorprese sui costi.

Oltre ai vantaggi tecnici, l’offerta si distingue per un aspetto formativo unico. L’offerta comprende anche l’accesso gratuito alla Fastweb Digital Academy. Nello specifico, gli utenti potranno visionare alcuni corsi. Quest’ultimi offriranno la possibilità di ampliare le proprie competenze digitali. Si tratta di un’opportunità interessante per studenti ed esperti. Oltre che per semplici appassionati.

Passare a Fastweb Mobile è la soluzione perfetta per gli utenti che cercano una soluzione conveniente e trasparente. Oltre che tecnologicamente avanzata. Per approfittare dell’offerta, basta visitare il sito ufficiale di Fastweb e seguire le istruzioni. Per non lasciarsi sfuggire tale opportunità è utile procedere il prima possibile.