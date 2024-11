DJI Power Expansion Battery 2000: energia compatta e sempre affidabile

DJI, leader mondiale nella tecnologia dei droni e della fotografia, continua a sorprendere ampliando il suo raggio di azione nel settore tech. La società ha presentato infatti una novità sorprendente che allarga il suo ecosistema energetico: la DJI Power Expansion Battery 2000. Si tratta di una soluzione, intelligente, compatta e innovativa, progettata per garantire energia costante. La tecnologia è stata creata anche per donare sicurezza in ogni situazione. Questo nuovo modello è diverso dagli altri soprattutto per la capacità di stoccaggio di 2 kWh. La batteria presenta una riserva affidabile di energia per alimentare dispositivi domestici o affrontare lunghe giornate all’aperto senza preoccupazioni.

Il sistema può essere poi collegato alla stazione DJI Power 1000. Ha inoltre la possibilità di integrare fino a cinque moduli per ottenere una capacità di energia massima di 11 kWh. Take espandibilità permette di alimentare senza difficoltà il 99% degli elettrodomestici grazie ad una potenza di uscita fino ben a 2.600 watt. Ferdinand Wolf, Product Experience Director di DJI, ritiene che questa soluzione sia nata per migliorare la vita quotidiana e l’esperienza di chi ama vivere all’aria aperta. Chi non vorrebbe una fonte di energia sempre a disposizione?

Energia a ricarica rapida e smart

Una delle caratteristiche più apprezzate della Power Expansion Battery 2000 è la velocità di ricarica. Combinata con la stazione Power 1000, raggiunge una carica di 1.024 Wh in soli 36 minuti. Questo significa meno attese e più tempo per concentrarsi sulle proprie attività. La possibilità di scaricare energia ad alta potenza assicura che non ci siano interruzioni, anche quando si utilizzano dispositivi che consumano molto.

Il design è sicuramente un altro punto di forza. Compatto e impilabile, consente di risparmiare spazio senza compromettere l’estetica. Tutti i comandi sono integrati frontalmente, rendendo il dispositivo intuitivo e pratico. Non mancano poi misure di sicurezza avanzate. Il sistema di gestione intelligente monitora la temperatura e ottimizza la durata della batteria, che può raggiungere i 4.000 cicli di ricarica. Inoltre, grazie alle celle litio-ferro-fosfato, il surriscaldamento è solo un ricordo. DJI ha anche introdotto l’app DJI Home, che consente il controllo remoto delle batterie tramite Bluetooth o Wi-Fi, rendendo l’uso ancora più semplice e moderna. Perché scegliere meno quando è possibile avere energia affidabile e flessibile? Con la Power Expansion Battery 2000, DJI ridefinisce il concetto di alimentazione portatile, rendendolo sicuro, veloce e accessibile.