Anche l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di celebrare il noto evento dedicato al Black Friday 2024 e anche l’evento del Cyber Monday 2024. A partire dalla giornata di ieri 28 novembre 2024, infatti, l’operatore ha reso disponibile all’attivazione una nuova offerta di rete mobile come sempre sensazionale. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta denominata CoopVoce Evo Unlimited. Quest’ultima ha un costo davvero molto basso ma include allo stesso tempo moltissime cose.

CoopVoce Evo Unlimited, arriva una nuova super offerta per festeggiare il Black Friday

A partire dalla giornata del 28 novembre 2024, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha reso disponibile una nuova offerta sensazionale per celebrare il noto evento di sconti ed offerte dedicato al Black Friday 2024. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova promo denominata CoopVoce Evo Unlimited. L’offerta in questione sarà a disposizione degli utenti fino al prossimo 4 dicembre 2024, quindi sarà disponibile anche per celebrare l’evento del Cyber Monday 2024 previsto per la giornata del 2 dicembre 2024.

Nello specifico, l’offerta CoopVoce Evo Unlimited è davvero sorprendente grazie al suo ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Gli utenti avranno infatti a disposizione giga pressoché senza limiti per poter navigare in internet alla massima velocità. Il bundle di questa offerta arriva poi ad includere ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a ben 1000 sms da inviare sempre verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere per avere questo ricco bundle sarà pari a soli 9,90 euro al mese. L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione da tutti i nuovi clienti dell’operatore, sia coloro che decideranno di attivare un nuovo numero sia da coloro che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. L’offerta sarà inoltre attivabile anche da chi è già cliente dell’operatore telefonico. Si potrà decidere di attivare la nuova super offerta sia online sul sito ufficiale CoopVoce sia presso i negozi fisici autorizzati dell’operatore virtuale.