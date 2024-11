La casa automobilistica BMW e Electronic Arts hanno portato avanti un importante lavoro che gli ha consentito di ricreare la BMW M3 GTR del videogioco Need for Speed: Most Wanted del 2005.

Non a caso, stiamo parlando di una vettura sportiva che è riuscita a conquistare tantissimi utenti. Non dimentichiamo che di recente è stato protagonista dell’ultimo capitolo del videogioco Unbound. Secondo quanto diffuso, il modello realizzato sarà esposto presso il museo BMW Welt di Monaco dal 27 novembre al 6 gennaio. Quale occasione migliore, dunque, se non questa per poterla vedere di persona? Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

BMW M3 GT3: un modello speciale al museo di Monaco

Il lavoro che la casa automobilistica tedesca ha dovuto portare avanti per poter ottenere un risultato eccellente è stato davvero tanto. Non a caso, infatti, il costruttore ha creato una livrea speciale da applicare su una M3 E46, in grado di riprodurre esattamente i colori argento e blu della coupé vista 20 anni fa.

Ci troviamo davanti ad una realizzazione che può essere ammirata da tutti gli appassionati del brand ma anche di tutti gli appassionati delle quattro ruote visto l’eccellente lavoro portato a termine. Come dichiarato da John Stanley, Senior Creative Director di Need for Speed l’obiettivo era quello di fare qualcosa di speciale in occasione del 30° anniversario della serie.

Non mancano sul modello i cerchi in lega presenti nel videogame, cosi come gli scarichi laterali e gli interni dedicati e volante rivestito in alcantara blu. Un grande lavoro, effettuato dalla casa automobilistica BMW congiuntamente a Electronic Arts, che ha portato alla realizzazione di una delle auto più riconoscibili nella storia di Need for Speed, il modello M3 GTR. Come accennato in apertura, è possibile ammirare la vettura presso il museo BMW Welt di Monaco dal 27 novembre al 6 gennaio.