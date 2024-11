Amazon: i consigli per proteggersi dalle truffe durante il Black Friday

Oggi è la giornata del Black Friday e gli utenti probabilmente si daranno alla pazza gioia con gli acquisti. Allo stesso tempo bisogna tenere d’occhio diversi aspetti e non solo i prezzi che crollano. Ci sono infatti diverse truffe che da un momento all’altro potrebbero fregare le persone ed è per questo che Amazon ha inviato una mail a tantissimi dei suoi utenti.

Lo scopo è aiutarli a riconoscere e contrastare le truffe online. Sempre più spesso, infatti, i truffatori si spacciano per grandi organizzazioni, come Amazon stessa, per ingannare le persone e sottrarre dati sensibili. Ecco cosa sapere per evitare di cadere in questi raggiri.

Amazon: ecco come agiscono i truffatori

I malintenzionati utilizzano e-mail, messaggi o persino telefonate, sostenendo che sull’account Amazon dell’utente sia stata rilevata un’attività non autorizzata o fraudolenta. Approfittando del senso di urgenza, cercano di ottenere informazioni personali o credenziali di accesso, sostenendo che servano per “verificare” l’account o risolvere un presunto problema.

Come riconoscere le truffe

Amazon sottolinea che non richiederà mai ai suoi clienti di condividere password, codici OTP (one-time password) o altri dati sensibili attraverso telefonate o messaggi. Per verificare la veridicità di una comunicazione, è consigliabile accedere al Centro messaggi su Amazon.it o sull’app ufficiale. Qui sono raccolte tutte le notifiche autentiche inviate dall’azienda.

Cosa fare per proteggersi

Per garantire la sicurezza del proprio account, è sempre meglio:

Accedere direttamente al sito Amazon.it per aggiornare informazioni personali o dati di pagamento;

Diffidare da ogni link o richiesta di informazioni che arriva tramite e-mail o SMS non verificati;

Contattare il Servizio Clienti di Amazon: in questo caso non c’è problema di orario o di giorno siccome è tutto attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Segnalare i tentativi di truffa

Se si ricevono comunicazioni sospette che sembrano provenire da Amazon, è possibile segnalarle immediatamente all’indirizzo amazon.it/reportascam. È così come Amazon può ricevere un grande aiuto combattendo i tentativi di frode.