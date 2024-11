Very Mobile si prepara a sorprendere tutti i clienti con delle promozioni davvero sensazionali.

L’operatore telefonico virtuale è già noto nel settore per le sue tariffe convenienti, che d’ora in poi saranno ancora più vantaggiose, grazie all’introduzione del 5G.

Anche Very Mobile si evolve e amplia il suo pacchetto di offerte, inserendo delle promozioni con la tecnologia 5G inclusa.

In un mondo in cui la tecnologia viaggia spedita, l’introduzione di questa offerta, unite alla ottima qualità dei servizi offerti da Very Mobile, è estremamente importante per i clienti.

Offerte incredibili con 5G incluso

Per tutti coloro che intendono passare a Very Mobile da Iliad o da altri operatori telefonici virtuali, il gestore ha in serbo delle tariffe a partire da 4,99 € al mese. Vediamo insieme di quali si tratta:

A 4,99 € al mese: minuti e SMS illimitati e 20 GB di Internet

A 5,99 € al mese: minuti e SMS illimitati e 150 GB di Internet con 5G incluso e due mesi omaggio

A 6,99 € al mese: SMS illimitati e 200 GB di Internet con 5G incluso

A 7,99 € al mese: minuti e SMS illimitati e 300 GB Internet con 5G incluso

A 9,99 € al mese: minuti SMS illimitati e 440 GB di Internet con 5G incluso

Per tutti i nuovi numeri invece:

A 6,99 € al mese: minuti e SMS limitati e 200 GB di Internet con 5G incluso

A 7,99 € al mese: minuti e SMS illimitati e 300 GB di Internet con 5G incluso

A 9,99 € al mese: minuti e SMS illimitati e 440 GB di Internet con 5G incluso

A 11,99 € al mese: 600 GB di Internet con 5G incluso

A 13,99 € al mese: 1000 GB di Internet con 5G incluso

Per concludere, per tutti i clienti provenienti da operatori telefonici tradizionali: