Scopri WhatsApp e le tre funzioni segrete da attivare subito

Tra tutte le applicazioni che gli utenti utilizzano di più, ce n’è certamente una che resta imprescindibile: WhatsApp. La celebre applicazione di messaggistica istantanea è diventata famosa per le funzioni che offre ma ce ne sono alcune esterne che potrebbero essere utilissime. Queste sono disponibili solo ed unicamente in formato apk.

WhatsApp: tre funzionalità che possono tornare super utili

La prima applicazione si chiama Unseen. Una volta installata, permette di leggere tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp senza mai aprire l’app ufficiale. Questo significa che l’ultimo accesso non viene aggiornato e non si risulta mai online, neanche per un istante. È particolarmente utile per chi desidera mantenere un profilo discreto, continuando però a restare informato su ciò che accade nelle chat.

Passiamo poi a Whats Tracker, un’app pensata per chi è curioso di conoscere i movimenti degli altri su WhatsApp. Con questa applicazione, è possibile monitorare gli orari di accesso e di uscita di specifici numeri di telefono. Ogni giorno si riceve un report dettagliato con i dati raccolti. Sebbene la funzione possa suscitare perplessità, l’utilizzo è completamente legale e non viola la privacy degli utenti monitorati, limitandosi a raccogliere informazioni visibili a chiunque.

Infine, c’è WAMR, uno strumento utilissimo per chi vuole recuperare messaggi eliminati dai propri interlocutori su WhatsApp. L’app salva automaticamente i messaggi cancellati a partire dal momento della sua installazione. Tuttavia, è importante notare che non può recuperare messaggi cancellati prima del suo utilizzo.

Tutte queste applicazioni sono gratuite e offrono funzioni che molti utenti trovano interessanti. C’è un aspetto che non bisogna dimenticare, soprattutto per quelli più timorosi che non conoscono bene il web: il download di APK comporta dei rischi per la sicurezza dello smartphone. In questo caso però si può stare tranquilli in quanto le tre applicazioni descritte sono passate attraverso diversi test.