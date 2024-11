La seconda stagione di Arcane è disponibile su Netflix da qualche giorno e le nuove puntate sembrano condurre verso un finale che chiude le vicende di VI e Jinx. Ne consegue che la storia delle due sorelle e di tutti i comprimari è giunta al termine ma questo non rappresenta la fine dei prodotti legati a League of Legends.

Infatti, sebbene non sia prevista una terza stagione di Arcane, Riot Games e Fortiche Production hanno ancora molto da mostrarci. Stando alle ultime indiscrezioni emerse, sarebbero tre le serie in fase di sviluppo ambientate nell’universo di League of Legends.

A dichiararlo è Christian Linke, creatore di Arcane insieme ad Alex Yee. L’autore ha svelato che le nuove serie in fase di sviluppo si concentreranno su altre tre regioni di Runeterra, il mondo in cui è ambientato il titolo.

Riot Games e Netflix sono al lavoro sulla creazione di nuove serie ispirate a League of Legends dopo il successo di Arcane

Le tre regioni in questione saranno Noxus, Ionia e Demacia e le vicende narrate nelle nuove produzioni saranno incentrate sui personaggi provenienti proprio da queste terre. Inoltre, Linke ha confermato che una delle serie è già in produzione da oltre un anno quindi, se tutto dovesse procedere secondo i piani, il debutto potrebbe arrivare nel corso dei prossimi due anni.

Infatti, sono passati tre anni tra il lancio della prima e della seconda stagione di Arcane e supponiamo che lo sviluppo delle nuove serie possa richiedere lo stesso tempo. Inoltre, Linke ha confermato che i progetti sono in fase di sviluppo; quindi, potrebbero debuttare in una sequenza molto ravvicinata tra loro.

Tuttavia, a distanza di qualche giorno dalle dichiarazioni di Linke è arrivato un aggiornamento da parte di Marc Merrill di Riot Games. Il co-fondatore dell’azienda ha specificato che le tre regioni in fase di analisi non necessariamente porteranno allo sviluppo di tre serie distinte.