Le nuove strategie sono sempre al centro degli obiettivi futuri dei diversi costruttori del settore automobilistico. Strategie che, nella maggior parte dei casi, puntano ad introdurre non solo nuovi modelli ma anche nuove tecnologie e di conseguenza nuovi propulsori come quelli elettrici. A tal proposito, la casa automobilistica Porsche ha annunciato di voler procedere con un cambio di strategia.

Sembrerebbe, infatti, che la diffusione di auto elettriche stia subendo alcune difficoltà. Difficoltà nel riuscire a diventare la scelta principale degli attuali automobilisti. Se inizialmente, dunque, il marchio tedesco Porsche pensava di portare sul mercato esclusivamente modelli elettrici tale progetto subirà delle modifiche. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli sul futuro del marchio automobilistico Porsche.

Porsche: in futuro non solo auto elettriche

Le auto elettriche puntano a modificare l’attuale mobilità urbana ponendo al centro quella che dovremmo considerare una transizione verso la mobilità sostenibile. Nonostante l’obiettivo di molti Paesi sia quello di ridurre le emissioni di CO2 provocate dai veicoli a combustione, l’adozione dei veicoli a batteria non procede come previsto inizialmente.

Nei giorni scorsi, il Chief Financial Officer Lutz Meschke ha svelato da parte del costruttore tedesco non mancheranno gli investimenti per i motori a combustione dei modelli Cayenne e Panamera. Una decisione non del tutto casuale ma che arriva dopo un calo delle vendite pari al 50% per la Taycan elettrica, dati che fanno riferimento ai primi tre trimestri del 2024. Porsche sta pertanto considerando di aggiungere versioni ibride o a combustione interna ai suoi futuri modelli.

Una mobilità elettrica che fa fatica a diffondersi per una serie di motivi e, di conseguenza, anche gli stessi costruttori si trovano davanti a decisioni importanti che portano a dover cambiare le strategie dei prossimi anni. Lo stesso Lutz Meschke ha sottolineato che il costruttore sta valutando la possibilità che i veicoli originariamente pianificati come completamente elettrici abbiano una trazione ibrida o un motore a combustione, secondo quelli che potrebbero essere i nuovi piani.