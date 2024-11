Huawei ha appena presentato la sua nuova serie Mate 70, seguita dal pieghevole MateX6. Ma la novità che colpisce di più è l’addio definitivo ad Android. Anche se entrambi gli smartphone possono ancora funzionare con HarmonyOS 4.3, compatibile con le app Android, gli utenti sono ora invitati a scegliere HarmonyOSNext 5.0. Ovvero un sistema operativo completamente nuovo e incompatibile con le applicazioni Android. Questa mossa segna un punto di non ritorno per Huawei.

L’ azienda infatti dal 2025 ha in programma di adottare esclusivamente HarmonyOS su tutti i suoi futuri telefoni e tablet. Ma il pubblico sarà davvero pronto a fare il grande passo verso un sistema completamente diverso?

La potenza dei nuovi Huawei Mate 70: innovazione e prestazioni

Con HarmonyOS Next, Huawei punta a costruire un proprio universo di app, già in espansione. Parliamo di oltre 15.000 applicazioni, e prevede di raggiungere le 100.000 entro i prossimi mesi. L’obiettivo dell’ azienda è chiaro, ovvero ridurre la dipendenza da Android e costruire un proprio ecosistema solido e indipendente. Questo cambio radicale potrebbe però non essere semplice per tutti. In particolare per coloro che sono affezionati alle app Google e ad Android.

Dal punto di vista hardware, la serie Mate 70 offre dispositivi all’avanguardia, con tecnologie innovative. I modelli Mate70, il Mate70 Pro, e il Mate70 lPro+ vantano schermi OLED LTPO con frequenze di aggiornamento che vanno da 1Hz a 120Hz. Cosa che garantisce una fluidità nelle animazioni e una resa visiva di altissimo livello. Le fotocamere sono un altro punto di forza, con sensori da 50MP e l’innovativa tecnologia multispettrale. Caratteristiche che promettono colori più naturali e una gestione avanzata delle ombre.

Il Mate 70 Pro+ si distingue anche per il design esclusivo. Esso presenta un mix di materiali pregiati come titanio e fibra di broccato, garantendo resistenza e un’estetica unica. In più, tutti i modelli sono equipaggiati con il nuovo Kirin 9020, una potente unità centrale da 12 core che, secondo Huawei, offrirà prestazioni fino al 40% superiori rispetto al precedente Kirin9010. La batteria da 5.300mAH su Mate70 e da 5.700 mAh su Mate70Pro+ assicura lunga durata, con ricarica rapida fino a 100W.

Insomma, i nuovi dispositivi Huawei si presentano come una sfida per il mercato, con elementi tecnici all’avanguardia e un sistema operativo ambizioso. La grande incognita però resta, gli utenti saranno disposti a rinunciare a Android ? Solo il tempo potrà dirlo.