Bluesky sta attirando l’attenzione non solo per la sua rapida crescita, ma anche per alcune problematiche legate alla conformità con le normative dell’Unione Europea. Il Digital Services Act (DSA) impone requisiti stringenti alle piattaforme online più “grandi”. Come la trasparenza nel dichiarare il numero di utenti provenienti dall’UE e la presenza di sedi legali nel territorio europeo. Sarebbe proprio tale dettaglio a mancare per Bluesky.

Secondo quanto riportato dal Financial Times attraverso Thomas Regnier, portavoce della Commissione Europea, la piattaforma non è ancora soggetta a tali obblighi. Ciò perché non ha raggiunto la soglia dei 45 milioni di utenti necessari per essere considerata una “abbastanza grande”.

BlueSky: i dettagli che non rispettano le norme UE

Al momento, la piattaforma presenta oltre 22milioni di utenti. Una cifra importante, ma ancora lontana dai criteri stabiliti dal DSA. Ciò nonostante, la crescita della piattaforma è stata impressionante. Tale ritmo di crescita solleva interrogativi sulla possibilità che Bluesky possa presto superare il limite critico e diventare soggetta a regolamentazioni più severe.

A contribuire a tale espansione è sicuramente quanto sta accadendo con X, la piattaforma gestita da Elon Musk. I cambiamenti in atto stanno portando molti utenti a cercare delle alternative che rispondano maggiormente alle loro preferenze. A tal proposito, Bluesky si distingue per il suo approccio decentralizzato e innovativo. La Commissione Europea, pur non avendo ancora intrapreso azioni formali contro Bluesky, ha iniziato a monitorare la situazione.

Tale situazione sottolinea il delicato equilibrio tra la crescita esponenziale delle nuove piattaforme social e la necessità di regolamentarle. Interventi mirati in tal senso sono fondamentali per garantire il rispetto delle nuove normative europee in materia. Bluesky, anche se risulta essere ancora in una fase di sviluppo, rappresenta un caso interessante. Quanto sta accadendo può essere di esempio per tutte le piattaforme emergenti in relazione al modo in cui si interfacciano con normative globali sempre più complesse.