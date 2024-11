L’attesa verso gli iPhone 17 sta iniziando a crescere nonostante la famiglia iPhone 16 sia stata presentata da appena qualche mese. La nuova generazione di smartphone realizzati da Apple potrebbe introdurre tantissime novità che proviamo ad anticipare in questo articolo.

Gli analisti si aspettano un cambio nel design più profondo rispetto a quanto visto fino ad ora. In particolare, iPhone 17 Pro potrebbe essere il modello a contare novità in termini di stile e funzionalità. Infatti, le indiscrezioni lasciano intendere che i prossimi flagship potrebbero essere caratterizzati da nuovi tasti che andranno a sostituire quelli del volume e il tasto azione.

Gli esperti credono che Apple potrebbe utilizzare la stessa tecnologia alla base del Capture Button ma evolverla ulteriormente. Attualmente, il pulsante è in grado di supportare diverse tipologie di input e il nuovo pulsante potrebbe basarsi su questo approccio per attivare funzionalità differenti a seconda del tipo di tocco. Attraverso lo sfioramento, la pressione prolungata o il semplice click si potranno compire diverse azioni come regolare il volume, avviare un’app specifica o molto altro.

La famiglia iPhone 17 potrà contare su un cambio nel design, nuove funzionalità esclusive e un sistema di dissipazione potenziato

Ulteriori report indicano che Apple stia lavorando anche su un sistema di dissipazione del calore ottimizzato. La serie iPhone 17 potrebbe dotarsi di un rivestimento interno della scocca in grafite per agevolare lo scambio termico.

Sui modelli Pro, invece, potrebbe arrivare un sistema di raffreddamento basato su una camera di vapore che consentirebbe di migliorare le prestazioni dei device sotto sforzo. In questo modo, si potrà prevenire il throttling termico, mantenendo alte le prestazioni del System-on-Chip anche durante carichi di lavoro intensi.

Infine, Apple sembra intenzionata ad integrare i sensori del Face ID al di sotto del display. Secondo Ross Young di DSCC, Apple sarebbe al lavoro sullo sviluppo di questa tecnologia da tempo. L’obiettivo è quello di rimuovere qualsiasi tipo di notch dal display favorendo un’esperienza utente completamente immersiva.

Se l’azienda di Cupertino non dovesse riuscirci con i nuovi iPhone 17 non c’è da disperarsi. Il debutto del primo iPhone dotato di schermo senza interruzioni e Face ID integrato sotto il display avverrà entro il 2027.