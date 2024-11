In occasione del Black Friday 2024, WindTre ha rinnovato il proprio portafoglio di promozioni online. L’ operatore infatti ha offerto nuove tariffe vantaggiose, per tutti i clienti che effettuano la portabilità del numero. Tra le proposte emerge la nuova GO 150 XS 5G Digital, disponibile al prezzo competitivo di 5,99€ al mese. Questa promo include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 150GB di traffico dati in 5G e 50 SMS.

WindTre: nuove soluzioni per navigare con il 5G e promozioni estese

Tale soluzione è dedicata esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da determinati operatori virtuali. Tra cui Iliad, CoopVoce e PosteMobile. La stessa versione è proposta con pagamento tramite credito residuo oppure con l’opzione AutoPay. La quale garantisce una gestione automatica delle ricariche. In più WindTre ha eliminato il costo di attivazione, che normalmente ammonta a 9,99€. Cosa che rende la promozione ancora più interessante.

Oltre alla GO 150 XS 5G Digital, l’ operatore ha introdotto anche altre promozioni. Come la GO 150 Black Edition 5G EasyPay, disponibile nei negozi fisici fino al 2 dicembre 2024. Questa tariffa, al costo di 10,99€ al mese, offre 200GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 50 SMS. Rappresentando così un’opzione ideale per chi cerca una connessione ultra-veloce e un’ ampia capacità di navigazione.

Per coloro che scelgono tariffe senza promozioni specifiche per il Black Friday, WindTre mantiene attive altre opzioni. Tra cui la GO Unlimited Digital, che garantisce Giga illimitati fino a 10Mbps, a partire da 9,99€ al mese. Insomma, tutte queste offerte sono state pensate per coprire una vasta tipologia di esigenze e per rendere il 5G accessibile a diversi tipi di consumatori.

Questa strategia aggressiva consente infatti a WindTre di consolidare la propria posizione nel mercato. Puntando su tariffe competitive e ampie possibilità di personalizzazione. Tali proposte, disponibili anche online, sono state sviluppate per attrarre nuovi utenti e incentivare il passaggio da altri operatori.