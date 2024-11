A quanto pare in casa Microsoft i problemi sembrano non finire mai, questa volta il noto colosso della tecnologia ha scoperto altri due problemi di compatibilità di Windows 11 24H2 vedendosi costretta ad attivare le cosiddette Safeguard, ovvero, qui i meccanismi di blocco tramite i quali Windows Update non somministra un aggiornamento nelle configurazioni ritenute instabili.

Le configurazioni coinvolte

Computer in cui sono installati i seguenti giochi: Assassin’s Creed Valhalla Assassin’s Creed Origins Assassin’s Creed Odyssey Star Wars Outlaws Avatar: Frontiers of Pandora

Computer connessi a una periferica USB che supporta il protocollo per scanner eSCL.

Come potete ben vedere i giochi segnalati da Microsoft sono tutti Ubisoft, il colosso della tecnologia ha informato che dopo l’installazione dell’ultimo aggiornamento i titoli in questione potrebbero bloccarsi dopo un po’ di tempo che sono in esecuzione oppure bloccarsi completamente all’avvio, durante una schermata di caricamento oppure restituire una schermata completamente nera all’improvviso, l’azienda non si è espressa più nel dettaglio sulle possibili cause ma nonostante ciò ci ha pensato Ubisoft a rilasciare un hotfix per Star Wars Outlaws, pensata precisamente per risolvere questa tipologia di problema, almeno fino a quando le due aziende non troveranno il modo di risolverlo in via definitiva per tutte le postazioni.

Fino a quel momento l’aggiornamento resterà bloccato o meglio dire congelato per tutti coloro che hanno installato uno di questi titoli e Microsoft suggerisce di non forzare l’update per evitare problemi, ovviamente se non state utilizzando i giochi citati in alto non ci sono rischi collaterali di nessun tipo, nonostante tutto però il Safeguard vi prenderà in considerazione, la soluzione più saggia probabilmente è quella di disinstallare i titoli in attesa dell’arrivo di una soluzione in modo tale che Windows update non si accorga della loro presenza.

Non rimane dunque che attendere che Microsoft o Ubisoft trovino una soluzione al problema per poter permettere a tutti di effettuare l’aggiornamento arrivato da poco.