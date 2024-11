TIM inaugura il periodo natalizio con una versione aggiornata della sua offerta TIMYoung, disponibile dal 25 novembre. Tra le novità più rilevanti vi è l’ampliamento della fascia d’età. Infatti ora, non solo gli under 25, ma anche i giovani fino a 30 anni potranno accedere alla promozione. Questo cambiamento segna un passo strategico per attrarre nuovi clienti. In quanto rende l’offerta più inclusiva e adatta ad un pubblico più ampio.

TIM e la Rete 5G, personalizzazioni e bonus per una promo completa

La promozione natalizia di TIM prevede anche un aumento della disponibilità dei giga per la navigazione. Infatti il traffico dati disponibile raddoppia, senza però un conseguente aumento dei costi. In più con il pagamento tramite Ricarica Automatica, i Giga mensili passano da 100 a 200. Mentre chi preferisce l’addebito su credito residuo avrà 100GB anziché 50. In entrambi i casi, la tariffa resta invariata a 9,99€ al mese. Posizionando l’offerta come una delle più competitive sul mercato.

TIM Young non si limita però solo a fornire dati utili per la navigazione. L’ offerta infatti include minuti illimitati verso numeri nazionali, 200 minuti per chiamate internazionali verso Paesi dell’Unione Europea e 200 SMS verso numeri italiani. In più grazie alla rete 5G Ultra, i clienti potranno navigare con una velocità fino a 2Gbps. Contando sempre su una connessione stabile e prioritaria.

Per chi desidera personalizzare ulteriormente il pacchetto, TIM propone opzioni aggiuntive a costi ridotti. Tra queste vi è TIMOne Number x Young a 0,99€ al mese, utile per sincronizzare il numero su più dispositivi. Ma anche Google One con 100GB di spazio cloud a 1,99€ mensili. Ma non è finita qui, poiché chi attiva TIM Young potrà usufruire di un bonus di 20€ per i pagamenti tramite Satispay, rendendo così l’offerta ancora più interessante. Detto ciò se siete curiosi di conoscere altre soluzioni messe a disposizione dall’ operatore sarebbe utile consultare il suo sito web ufficiale.