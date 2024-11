Microsoft, di recente, ha introdotto una nuova funzionalità per il suo browser Edge, rivolta soprattutto ai giocatori. Si chiama Game Assist e promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro giochi su PC. Ma spieghiamoci meglio.

Fino ad oggi, per cercare informazioni online, guardare video o partecipare a chat, era necessario minimizzare il gioco o usare un secondo schermo. Con Game Assist, Microsoft elimina questa necessità. Essa infatti consente di accedere a tutte queste funzioni senza mai uscire dal gioco in uso.

Game Assist: una finestra mobile per contenuti video e guide

Il punto di forza di Game Assist è proprio la sua capacità di integrarsi direttamente nel gioco. Senza interferire con la grafica o la fluidità della partita in corso. Grazie all’overlay della Xbox Game Bar, il browser può essere mantenuto sullo schermo, ridimensionato e posizionato dove si preferisce. Insomma, questo sistema consente ai giocatori di seguire facilmente video tutorial su YouTube, partecipare a chat su Discord, guardare dirette su Twitch o anche consultare guide per completare obiettivi nei giochi. L’interfaccia non invasiva si adatta perfettamente alle necessità dei videogamer. I quali possono continuare a giocare e fare multitasking senza difficoltà alcuna.

Una delle funzionalità più utili introdotte con Game Assist è la modalità PiP (Picture-in-Picture). Quest’ ultima consente di visualizzare i video in una finestra sovrapposta e facilmente ridimensionabile. GameAssist, al momento, è compatibile con titoli popolari come “Baldur’s Gate 3”, “Diablo IV”, “Fortnite”, “Minecraft” e altri. Anche se non tutti i giochi supportano ancora la funzione, essa coinvolge comunque molti dei titoli più popolari.

Attualmente in fase di test, Game Assist è disponibile per gli utenti di Windows 11 che usano la versione Beta di Microsoft Edge (132). Per accedervi, è necessario impostare Edge come browser predefinito per poi attivare il widget nelle Impostazioni. Nei prossimi aggiornamenti poi sarà introdotto per ampliare ulteriormente le opzioni di gioco

il supporto per controller e modalità compatte per dispositivi portatili, come l’ASUS ROG Ally.