Figure AI e BMW stanno rivoluzionando il panorama della robotica applicata con il nuovo umanoide Figure 02, che ha raggiunto risultati straordinari nelle sue prime applicazioni pratiche. Il robot è stato testato su una linea di produzione, dimostrando un incremento del 400% nella velocità operativa e un miglioramento di sette volte nel tasso di successo. Questi risultati rappresentano un passo avanti decisivo per i sistemi di produzione autonomi, portando a una maggiore efficienza e precisione nei processi industriali.

Il nuovo Figure 02, sempre più preciso ed interattivo

Un video recentemente pubblicato mostra il robot all’opera, eseguendo fino a 1.000 posizionamenti al giorno. Tra le operazioni documentate, una delle più delicate ha visto Figure 02 posizionare lamiere in un perno di meno di un centimetro di larghezza, un compito che richiedeva un’accuratezza millimetrica e un tempo di ciclo compatibile con gli standard industriali. Questa dimostrazione evidenzia le capacità di alta precisione del robot, essenziali per compiti complessi e ripetitivi.

Il debutto operativo di Figure 02 è avvenuto nello stabilimento BMW di Spartanburg, negli Stati Uniti, dove il robot è stato integrato nella linea di produzione per un test preliminare. I risultati ottenuti hanno spinto BMW a pianificare ulteriori test su compiti più complessi a partire da gennaio 2025. Introdotto lo scorso agosto, Figure 02 si distingue per una serie di miglioramenti rispetto al modello precedente. Tra questi, una batteria con capacità aumentata del 50%, un sistema di calcolo AI tre volte più potente e sei telecamere RGB per una percezione ambientale avanzata. Inoltre, grazie a una partnership con OpenAI, il robot è ora in grado di interagire vocalmente con gli esseri umani attraverso un modello integrato di visione e linguaggio.

Il progetto è sostenuto da investimenti significativi, con Figure AI che ha raccolto 675 milioni di dollari da leader del settore come OpenAI, Nvidia e Microsoft. Attualmente valutata 2,6 miliardi di dollari, l’azienda californiana prevede di implementare altri umanoidi in ambienti reali entro il 2025, consolidando la propria posizione all’avanguardia della robotica industriale.