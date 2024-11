Giornata importante per Amazon, riguardante l’inaugurazione del Black Friday Universe, uno spazio pop-up esperienziale, che sarà aperto al pubblico fino al 1 dicembre, all’interno del quale i visitatori potranno a tutti gli effetti immergersi in una atmosfera spaziale, esplorando l’universo Amazon, ed allo stesso tempo riuscendo a scoprire una selezione di offerte che risultano essere disponibili su Amazon, in occasione della Settimana del Black Friday.

Lo spazio pop-up è presente a Milano, in via De Cristoforis 1, sarà aperto al pubblico, con ingresso gratuito, il 27 novembre fino alle 20, il 28 novembre dalle 11 alle 17, il 29 novembre dalle 14 alle 20, per terminare il 30 novembre ed il 1 dicembre dalle 11 alle 20. Questi vuole celebrare la Settimana del Black Friday, iniziata ufficialmente il 21 novembre alle 00:00, con termine il 2 dicembre alle 23:59, occasione perfetta per acquistare regali natalizi, e non solo, approfittando di centinaia di migliaia di offerte con sconti fino al 35%.

Amazon Black Friday Universe: cosa si trova all’interno

Esplorando l’Amazon Black Friday Universe, gli utenti potranno trovare varie aree tematiche, ricordando comunque che ogni prodotto è accompagnato da un QR code, da scansionare per vederlo su Amazon, tutte caratterizzate da specifiche attività coinvolgenti.

Nell’area Made in Italy si trovnao i marchi italiani, anche appartenenti ad alcune migliaia di piccole e medie imprese, con Bricoliamo pronta ad offrire una degustazione delle prelibatezze più celebri (e scontate del 20%), Smile Planet, per scoprire un sorriso luminoso con i prodotti Colgate Max White, o anche il pianeta Amazon Fashion, con consulenza gratuita e analisi del colore di Alice Maggio.

Spostandosi nell’area Amazon Fresh, sarà possibile godere di uno snack con Peviani, oppure assaggiare le monoporzioni firmate Galbani Santa Lucia, degustando eventualmente anche Valdobbiadene Prosecco Superiore di Valdo Spumanti, per poi terminare nell’are top ten toys 2024, dove si trovano i 10 giocattoli più apprezzati e selezionati dagli esperti, o anche il corner dedicato ai dispositivi Amazon.