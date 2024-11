Le truffe online hanno subito una rapida impennata negli ultimi anni. Complice il boom dell’e-commerce e degli acquisti online, sono sempre più frequenti i casi di tentativi di raggiri ai danni di ignare vittime.

Uno dei fenomeni più utilizzati dai truffatori negli ultimi tempi è il phishing, tecnica che si basa sul fingersi un conoscente, oppure un ente pubblico o privato come potrebbe essere un corriere, una banca o istituti del genere, inviando e-mail o SMS con dei link infetti, al fine di spingere gli utenti a condividere informazioni personali E coordinate bancarie.

Un altro metodo molto utilizzato, soprattutto in questi mesi è quello di utilizzare WhatsApp come tramite per truffare i contatti.

Quali sono le truffe che utilizzano WhatsApp?

I metodi che i malintenzionati utilizzano per truffare tramite WhatsApp sono sempre gli stessi, e si basano più o meno tutti sull’invio di messaggi di testo. Il contenuto dei messaggi può variare, ma l’obiettivo è sempre lo stesso.

In alcuni casi i truffatori potrebbero fingersi dei parenti o dei conoscenti della vittima e inviare dei messaggi per chiedere del denaro o alcune informazioni sensibili, in altri, invece, verrà chiesto di parlare con la vittima, per proporre dei lavori o cose di questo tipo.

Come si possono riconoscere i tentativi di truffa su WhatsApp?

Riconoscere i tentativi di truffa su WhatsApp non sempre appare semplice, tuttavia ci sono dei segnali d’allarme che possono essere presi in considerazione.

Innanzitutto, solitamente questi messaggi vengono inviati da numeri sconosciuti e che spesso sono stranieri, quindi il primo campanello d’allarme è proprio questo. Di conseguenza bisogna stare molto attenti a chi ci scrive, e cercare di non rispondere se prima non si è appurata la provenienza di questi messaggi.

Un altro punto da prendere in considerazione è che spesso i messaggi di testo sono seguiti da alcuni link. La seconda raccomandazione è proprio quella di non aprire mai nessun link, immagine o documento in arrivo da numeri sconosciuti.

In generale, dunque, bisogna fare particolare attenzione ai messaggi in arrivo da parte degli sconosciuti.