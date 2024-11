Offerte shock in casa Very Mobile, dove l’operatore telefonico si prepara all’arrivo del Natale, proponendo ai nuovi clienti delle promozioni davvero sensazionali.

Le tariffe telefoniche di Very Mobile sono sempre state tante, corpose e semplicemente di ottima qualità, e mai come ora, così estremamente economiche e vantaggiose.

Si può passare a Very Mobile sia con un nuovo numero, sia provenendo da altri operatori, e in ogni caso vi verranno proposte delle soluzioni convenienti adatte a voi.

Le migliori offerte del momento di very mobile

L’ampio ventaglio di offerte dell’operatore telefonico virtuale, si divide in base alla provenienza del cliente.

Per tutti i clienti provenienti da Iliad o da altri operatori telefonici virtuali, Very Mobile offre una serie di incredibili tariffe, a partire da soli 4,99 € euro al mese.

Si può scegliere, infatti, tra minuti e SMS illimitati, con 20 giga di Internet, appunto, a soli 4,99 € al mese per sempre, minuti e SMS illimitati, con 150 giga di Internet e due mesi in omaggio a 5,99 € al mese per sempre, minuti e SMS illimitati e 200 giga di Internet a 6,99 € al mese per sempre, minuti e SMS limitati e 300 giga di Internet a 7,99 € al mese per sempre, oppure minuti e SMS limitati e 440 giga di Internet a 9,99 € al mese per sempre.

Tutti i clienti con un nuovo numero, potranno decidere invece tra altre incredibili offerte, come minuti e SMS illimitati e 200 giga di Internet a 6,99 € per sempre, minuti e SMS illimitati e 300 giga di Internet a 7,99 € per sempre, minuti e SMS illimitati e 440 giga di Internet a 9,99 € al mese per sempre, e infine, 600 giga di Internet a 11,99 € al mese per sempre, oppure 1000 giga di Internet a soli 13,99 € al mese per sempre.

Per concludere, i clienti provenienti dagli operatori telefonici tradizionali, potranno scegliere tra minuti e SMS illimitati con 200 giga di Internet a 11,99 € al mese per sempre, minuti e SMS illimitati con 300 giga di Internet a 12,99 € al mese per sempre, oppure minuti e SMS illimitati e 440 giga di Internet a 13,99 € al mese per sempre.